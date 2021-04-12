Ramazan’da yasaklar-kısıtlama nasıl olacak? Ramazan yasakları neler, ne zaman başlıyor, Ramazan’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan yasakları başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde ramazan ayı ile ilgili açıklamalar yapmış ve ramazanda sokağa çıkma yasağı, kafelerin çalışma durumu gibi merak edilen sorulara yanıt vermişti. Ramazan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan yasakları neler, Ramazan yasakları ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı yasakları 29 Mart tarihli açıklamayla netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ‘Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız’ diyerek, Ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da teravih namazlarının evde kılınacağını kamuoyu ile paylaştı. Ramazan’da yasaklar nasıl olacak? Ramazan yasakları neler, Ramazan ayında kafeler açık mı, sokağa çıkma yasağı var mı?

RAMAZAN AYINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. "

RAMAZAN AYINDA KAFELER AÇIK MI?

81 ilde ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle hizmet verebilecek.

RAMAZAN AYI YASAKLARI NELER?

Türkiye genelinde ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler olmayacak.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazı için şu açıklamayı yaptı; "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik."

29 Mart tarihinde yaptığı açıklamada "Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Ramazan ayında ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak. Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ramazanda teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini bildirdi. Erbaş açıklamasında, ‘"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım.

Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli.’ cümlelerine yer verdi.