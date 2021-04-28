Ramazan’da yapılan en büyük yanlış! Metabolizmayı yavaşlatıyor!

Ramazan ayında oruç tutan kişilerin beslenme alışkanlıkları ve yapılan yanlışlarla ilgili bilgiler veren Diyetisyen Gökçenur Aşık, “Ramazan’da yapılan en büyük yanlışlar; gece yatmadan önce yemek yemek ve sahura kalkıp sadece su içmektir” dedi.

Uzun süren açlık dönemlerinin, yavaşlayan metabolizmanın vücuda verdiği olumsuzlukları en aza indirmek, yaşam kalitesini düşüren sağlık problemlerinin yaşanmasını engellemek için Ramazan ayı boyunca beslenmede birtakım değişikliklere gidilmesi gerekiyor. Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Gökçenur Aşık, “Uzun süren açlıklar, kan şekerinde belirgin düzeyde düşmelere sebep olmaktadır. Oruç tutmanın beslenme açısından en hassas yönü vücudun uzun süre aç kalması nedeniyle metabolizma çalışma düzeninde yaptığı değişikliklerdir. Bu nedenle, sahura kalkmak Ramazan’da sağlık açısından büyük önem taşır” şeklinde konuştu.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTMAK SAĞLIKLI DEĞİL

Ramazan’da yapılan en büyük yanlışlardan birinin gece yatmadan önce yemek yemek ve sahura kalkıp sadece su içmek olduğunu belirten Dyt. Gökçenur Aşık, “Bu durum açlık süresini uzatacağı için metabolizmanın yavaşlamasını destekleyecektir. Ramazan’da dengeli beslenmeyen ve sahura kalkmayan kişilerde; kan şekeri düşüklüğü, sindirim zorlukları, mide ve bağırsaklarda aşırı gaz birikimi, ani tansiyon yükselmesi, dehidratasyon dediğimiz vücudun susuz kalması ve su- tuz dengesinin bozulması gibi durumlar meydana gelebilir” diyerek sahura kalkarak yemek yemenin önemini vurguladı.

SAHURDA UN, TUZ VE ŞEKER TÜKETİMİNDEN KAÇININ

Gün içinde kan şekerinin düşmesi ve uzun süreli açlık sonrası iftarda aşırı besin tüketimini engellemek için sahurda yavaş sindirilen ve besin değeri yüksek gıdaların tüketilmesinin önemini vurgulayan Aşık şu bilgileri paylaştı;

“Ekmek tercihiniz posa yönünden zengin tam tahıl içeren ekmekler olmalıdır. Beyaz un ve unlu mamüller, şeker gibi çok hızlı sindirilen besinlerden kaçınılmalıdır. Yüksek tuz içeren besinler gün içerisinde susamayı artırmaktadır. Ekstra tuz tüketiminden kaçınılmalı; salamura ürünler, salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş et ürünleri tüketilmemelidir. Sahurda zeytin ve zeytin ezmesi gibi tuzlu besinler yerine yağlı tohum kaynaklarından ceviz, badem, fındık tercih edilmelidir. Protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirdikleri için sahurda tüketilmeleri daha uygundur. Yumurta, süt, yoğurt, peynir sıklıkla tercih edilmelidir. Gün içinde su kaybının önlenmesi için özellikle sahurda sıvı alımına önem verilmelidir.”

PİDE İFTARDA TERCİH EDİLMELİ

Bir Ramazan klasiği olan pide ile ilgili de öneride bulunan Gökçenur Aşık, “Ramazan pidesi de beyaz undan yapıldığı için sahur yerine iftarda tercih edilmesi daha uygundur. 1 avuç içi büyüklüğündeki pide, yaklaşık 50-70 kalori yani 1 dilim ekmek kalorisine eşittir. Diyetinizdeki ekmek hakkınızla yer değişikliği yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

ORUÇ HURMAYLA AÇILMALI

İftar mönüsü ile ilgili de bilgi veren Diyetisyen Aşık, “Uzun süren açlığın ardından iftar sofrasında hızlı başlangıçlar yapmak, mide şikayetlerinin yanı sıra kan şekeri dengesizliğine sebep olacağından bu noktaya ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir. İftarın ilk kısmında başlangıç olarak iftariyeliklerden hurma veya diğer kuru meyveler tercih edilerek kan şekeri dengesi sağlanmalıdır. Hurma karbonhidrat, posa, potasyum ve magnezyumdan zengindir ve orucunuzu açmak için iyi bir seçenektir. Çorba ile devam edilerek sonrasında en az 15 dakika ara verilip beklenmeli ve mide rahatsızlıklarının önüne geçilmelidir. Ana yemekte yağlı ve kızartılmış besinlerden uzak durulmalıdır. Kilo problemi yaşayan kişilerin, karbonhidrat kaynaklarından olan pideye dikkat etmeleri, bir avuç büyüklüğünden fazla olacak şekilde tüketmemeleri gereklidir” dedi.

ÖRNEK İFTAR MENÜSÜ

2015 Türkiye Beslenme Rehberi’nde önerilen Sağlıklı Yemek Tabağı örnek alınarak hazırlanacak menülerin sağlıklı iftar açısından önemine dikkat çeken Ddiyetisyen Gökçenur Aşık, “Izgara/fırında et, tavuk, balık, yoğurt, cacık veya ayran, zeytinyağlı sebze yemekleri, salata ve tam tahıllı ekmeklerden oluşan bir öğün tercih edilebilir” ifadelerini kullandı.

İFTARDAN SONRA HAFİF EGZERSİZLER YAPILMALI

İftardan 1-1.5 saat sonra yapılacak olan hafif yürüyüşlerin enerji alımı dengesi açısından önemli olduğunu belirten Gökçenur Aşık, “Yapacağınız hafif egzersizler sindirim sisteminizin sağlıklı çalışmasına ve kan şekerinizin dengeli ilerlemesine katkı sağlar. Şerbetli tatlılar, şekerli ve asitli içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. İftar ve sahur arasında meyve, 1-2 top dondurma, sütlü tatlı ve süt ürünleri ile ara öğünler yapılabilir. Kafeinli içeceklerin tüketimi (örneğin çay, kahve ve diğer kafeinli içecekler) idrar arttırıcı etkiye sahip oldukları için sıvı kaybına yol açabilir, bu yüzden tüketimleri sınırlandırılmalıdır. İftar- sahur arasında 8-10 bardak su tüketilmelidir” diyerek sözlerini noktaladı.