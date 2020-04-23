Ramazan'da yapılacak hafif tatlı tarifleri. İftar için en güzel hafif tatlı tarifleri ve yapılışı

11 ayın sultanı Ramazan’ın en güzel günlerine sayılı günler kalmıştır. Bu nedenle daha şimdiden Ramazan ayında hem iftar hem de sahur sofraları için tarifler düşünülmektedir. Hem biraz telaşlı hem de pek hevesli olan hanımlar farklı tarif arayışına girmektedir. Yıllardır yediğimizin tatlıların yerine yeni tatlara merak salmış ve denemek istemektedirler. Bol bereketli geçen Ramazan’da en lezzetli ve en güzel tatlıların yapılması gerekmektedir.

Akşamları iftardan sonra çay keyfini daha da güzelleştiren ve ağızları tatlandıran hafif tatlılar yüzleri gülümsetmektedir. Sahur vaktinde ise günlük şeker ihtiyacımızı karşılayacak mükemmel tatlılar sofralarımızı süslemektedir. İftarda misafirlerinde beğenisini toplayacak muhteşem tatlı tarifleri bulunmaktadır.

Ramazan’ da yapılacak hafif tatlı tarifleri

Ramazan’ın en güzel tatlı tariflerinin başında Sütlü İrmik Tatlısı gelmektedir. İftardan sonra hem hafif hem de az şekerli olmasından dolayı rahatça tüketilmektedir. Sütlü İrmik Tatlısı için malzemeler; 1 lt yarım yağlı süt, 8 yemek kaşığı kadar irmik, 8 yemek kaşığı şeker, 2 paket vanilya, 50 gram tereyağı ve süslemek için Hindistan cevizi ile tarçın gerekmektedir. Büyük bir tencere içerisine süslemek için kullanılacak malzemeler ve tereyağı hariç tüm malzemeler konulmaktadır. Ocağın orta gözünde ve orta ateşte pişirilmeye başlanmaktadır.

Malzemeler tencereye ilk konulduğundan itibaren çırpıcı yardımıyla karıştırılmakta ve kıvam alana kadarda karıştırılmaya devam edilmektedir. Kaynamaya başlayan tatlı ocaktan alınır ve sıcakken içerisinde 50 gr tereyağı konarak 3 dakika daha çırpılır. Ardından uygun borcam içerisine dökülür, soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırılmaktadır.

Ramazan’ da mutlaka yapılması gereken sütlü tatlıların baş tacı olan Sütlaç sofralarınızı şenlendirecektir. Sütlaç için malzemeler; 5 su bardağı yağlı süt, 1,5 çay bardağı pirinç, 4 su bardağı su, 2,5 yemek kaşığı pirinç unu, 2 su bardağı toz şeker ve tarçın gerekmektedir. İlk olarak pirinçler su ile haşlanmak üzere ocağa alınmaktadır. Pirinçler suyu çekene kadar haşlanmaktadır ve haşlandıktan sonra 1 su bardağı kadar soğuk süt ilave edilmektedir. Ayrı bir kabın içinde pirinç ununa süt eklenerek homojen olması sağlanmaktadır. Diğer tarafta kaynamaya başlayan sütten 1 kepçe alarak pirinç unu olan kaba konulmaktadır. Bu sayede daha ılık bir duruma gelmektedir.

Pirinç unu olan karışım da tencereye ilave edilerek karıştırılmaya devam edilmektedir. 10 dakika sonra toz şekeri ve isteğe bağlı olarak 1 paket vanilya eklenmektedir. 2 dakika daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp sütlaç kenara alınmaktadır. Kaselere paylaştırılan sütlaç soğuması için önce oda sıcaklığında bekletilip daha sonra buzdolabına kaldırılmaktadır.

İftar için en güzel hafif tatlı tarifleri ve yapılışı

İftar da olmazsa olmaz en hafif tatlılardan biri de Güllaç olmaktadır. Hem düşük kalorili olması hem de iftar ve sahurda serinletici olan bir tatlıdır. Güllaç için; 20 güllaç yaprağı, 3 litre yarım yağlı süt, 4 su bardağı şeker, 2 su bardağı kırık ceviz, gül suyu ve vanilya gerekmektedir. Üzerini süslemek için isteğe bağlı olarak nar, vişne, çikolata parçaları, fındık veya Antep fıstığı kullanılmaktadır.

Güllaç tatlısının yapılışı; öncelikle süt ve şeker bir tencereye alınarak kaynama noktasına gelecek kadar ara sıra karıştırılarak pişirilir. Ocaktan aldıktan sonra içerisine 1 paket vanilya eklenmektedir. Tepsi içerisine yaprak koymadan önce 2 kepçe kadar süt dökülmektedir. Ardından kırılan güllaç yaprakları yerleştirilir. 10 sıra aynı şekilde devam eder ve 10. Sırada cevizler konulmaktadır. Ardından kalan 10 sıra aynı şekilde yapılmaktadır. 2 saat buzdolabında kaldıktan sonra servis edilmelidir.