Ramazan'da verimli ders çalışmak için öneriler. Nasıl ders çalışılır? Odaklanabilmek için neler yapılabilir?

Ramazan ayı; işe gidenler için ayrı, sınavlarına çalışan öğrenciler için de ayrı soruları beraberinde getirmektedir.Ramazan ayı boyunca oruca devam etmek isteyen öğrenciler derslerindeki verimlerini de düşürmemeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, Ramazan’da verimli ders çalışmak için oluşturulabilecek ders programları ve diğer ipuçları da yoğun bir şekilde araştırılmaktadır.

Sağlıklı beslenme, ders çalışma saatlerinden alınan verimi doğrudan etkileyen bir konudur. Bunun içi, Ramazan ayında ders çalışmak için ayrılan sürenin verimli olması için sahur ve iftarda yenilen besinlere oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. İftarda aşırı tüketim yapmak, ders çalışmadan önce yapılan en büyük hatalardan biridir. Uzun süren açlıktan sonra mideyi bir anda doldurmak başta hazımsızlık olmak üzere çeşitli problemlere sebep olmaktadır. Kişinin sağlık problemi yaşaması da ders çalışma rutinini negatif yönde etkilemektedir.

Mide ve bağırsak sağlığına özen göstermek de dersten alınan verimi etkilemektedir. Çalışma saatlerinden alınan verim ancak sağlıklı bir vücuda sahip olunduğu takdirde mümkün olmaktadır. Bu bağlamda, özellikle kızarmış ve işlenmiş ürünlerden uzak durulması tavsiye edilmektedir.

Ramazan’da nasıl ders çalışılır?

Ramazan ayı boyunca oruçluyken ders çalışabilmenin en etkili yolu bir program oluşturmaktır. Bu bağlamda, sabah saatleri henüz açlık hissedilmediği için ezber yapmak ve sayısal işlemlerle uğraşmak için yeterli enerji bulunmaktadır. Öğlen saatleri ise konu tekrarı yapmak ve soru çözümüne yönelmek için oldukça uygun vakitlerdir. Akşamüzeri, iftar yaklaştıkça, açlık daha yoğun bir şekilde hissedilmeye başlamaktadır. Artan açlıkla birlikte de derse odaklanmada zorluklar yaşanmaktadır. Bu nedenle de akşamüzeri kitap okumak ya da paragraf soruları çözmek için uygun sayılmaktadır.

Düzenli ders çalışmak önemli olduğu kadar beynin dinlenmesine de vakit ayırmak gerekmektedir. Bu bağlamda, iftarın yaklaştığı saatlerde istirahate çekilmek ve kısa bir şekerleme yapmak da öğrenciler için verilen tavsiyeler arasındadır.

Açlık kişiler üzerinde farklı şiddetlerde hissedilebilmektedir. Aç karnına ders çalışamayan öğrencilerinse, iftar ve sahur arasındaki zamanda çalışması tavsiye edilmektedir. Bu saat aralığında yoğun bir tempoyla çalışmak, ders yükünün büyük bir bölümünü ortadan kaldırmaktadır. Sahura kadar çalışan öğrencilerin, öğle saatine kadar uyuması ve kalktıktan sonra da daha hafif çalışmalara yönelmesi önerilmektedir. Bu çalışma programını benimseyecek kişilerin, iftarda tükettiği yemek porsiyonuna çok dikkat etmesi gerekmektedir.

Ramazan’da odaklanabilmek için neler yapılabilir?

Ramazan ayı boyunca çalışılan derslerde odaklanma sorunu yaşamamak için bazı önlemler alınması gerekmektedir. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken ilk nokta uyku düzeninin sağlanmasıdır. Uyku düzeni, kişinin kendi başına oluşturması gereken bir sistemdir. Çünkü çalışma saatlerini ve uyku aralığını en iyi ayarlayabilecek kişi kendisidir. İftar ve sahur arasında tempolu bir biçimde çalışan öğrenciler, sahur ile öğlen saatleri arasında uyumalıdır.

Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayacak öğrenciler ise akşam erken saatlerde yatmalı, sahurdan sonra da sabah olana kadar uyumalıdır. Bu dönemde odaklanmaya yardımcı olabilecek diğer detaylar ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- İftardan sonra tüketilen yiyecek ve içeceklere ait kalıntıların masa üzerinde bulunmaması gerekmektedir. Gereksiz kalıntılar çalışma alanını daralttığı gibi bu ortamda ekstra bir dağınıklığa da neden olmaktadır.

- Sosyal medyaya erişim sağlanabilecek telefon ve tablet benzeri eşyaların ders çalışma sırasında olabildiğince uzak bir alana bırakılması gerekmektedir. Göz önünde bulunan teknolojik aletler zaman içerisinde öğrencinin ilgisini dağıtmaktadır.

- Oruç tutulan zamanlarda yeterli sıvı takviyesi yapılmadığında vücudun tüm dengesi bozulmaktadır. Yetersiz su tüketimi, ders çalışma konusunda da bazı odaklanma problemlerine yol açabilmektedir. Bu sebeple iftar ve sahur arasında mutlaka düzenli su içilmelidir.