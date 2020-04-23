Ramazan'da ve iftardan sonra baş ağrısı neden olur? Ramazan ayında baş ağrısını geçirmek için yapılması gerekenler

Ramazan ayı boyunca baş ağrısı şikayetleri artmaktadır. Bunun en büyük nedeni olarak günlük rutinlerin tamamen değişmiş olması gösteriliyor. Hem beslenme hem de uyku düzenleri tamamen değişen kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi ve hazımsızlık problemleri ortaya çıkabilir. Özellikle elli yaş üstü kişilerde bu ağrıların kronik hale gelmemesi için alınması gereken belli başlı önlemler bulunmaktadır

Ramazan'da ve İftardan Sonra Baş Ağrı sı Neden Olur?

1- Kan Şekerinin Düşmesi: Ramazan 'da sıklıkla görülen baş ağrısı şikayetlerinin fiziksel nedenleri arasında kan şekerinin düşmesi yer almaktadır. Uzun bir süre aç kaldıktan sonra yemek yenmesi, bazı kişilerde kan şekerinin normalin altına düşmesine neden olur. Kişiden kişiye değişen şiddette meydana gelen ağrıları azaltmak için yemeklerin yavaş yavaş ve çiğnenerek tüketilmesi tavsiye ediliyor.

2- Açlığa Bağlı Nedenler: İnsanlar yılın on bir ayı boyunca istedikleri saatte, istedikleri kadar yemek yemeye alışmış bir metabolizmaya sahiptir. Ancak Ramazan geldiğinde oruç tutmaya başlamış olan kişilerde açlığa bağlı nedenlerle ortaya çıkan ağrı şikayetleri olabilir. İlk bir hafta on gün sonrasında oruç tutmaya alışanlarda ağrı şikayetleri de kendiliğinden azalır.

3- Tansiyon: Özellikle hızlı yemek yiyenlerde ya da iftar sofrasında çok fazla tatlı tüketenlerde tansiyon sorunları ortaya çıkmaktadır. Yükselen tansiyona bağlı olarak hem baş ağrısı hem de baş dönmesi şikayetleri meydana gelebilir. Bunun önüne geçmek için oruç mutlaka çorba gibi kolay sindirilen gıdalarla açılmalıdır. Doktorlar ve beslenme uzmanları tatlı içinse birkaç saat daha beklenmesi gerektiğini dile getirmektedir.

4- Nikotin ve Kafein Yoksunluğu: Bu alanda yapılan araştırma ve incelemeler sigara içen kişilerin Ramazan Ayı boyunca çok daha fazla oranda baş ağrısı çektiğini gözler önüne seriyor. Sigaranın içerisinde yüksek miktarda bulunan kafein ve nikotinin eksikliği, geçen saatler ile birlikte baş ağrısı olarak sirayet etmektedir.

5- Uyku Düzeninin Bozulması: Bazı kişiler sahura kalktıktan sonra ya bile isteye ya da dengeleri bozulduğu için uyumamaktadır. Uykusuzluk, tüm güne yayıldığı için hem yorgunluk hem de baş ağrısı semptomları artış gösterebilir.

Ramazan Ayında Baş Ağrısı Çekmemek İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

1- İftar menüleri özenle hazırlanmalı: Orucu aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerle açmak her zaman için çeşitli komplikasyonların oluşmasında birincil derecede etkilidir. Oruç su ve hurma ile açılmalı, akabinde mutlaka çorba tüketilmelidir. Bu bağlamda iftar menülerini sağlık lı ve dengeli hazırlamak büyük önem arz ediyor.

2- Bol bol su tüketilmeli: Baş ağrısı için en doğal çözümlerden biri bol bol su içmektir. Özellikle iftar ve sahur menülerinde en az iki bardak su içilmeli ve vücut susuz bırakılmamalıdır.

3- Şekerli gıdalar yerine protein ağırlıklı beslenmek: Ramazan'da bayram da dahil olmak üzere şerbetli tatlıların tüketiminde ciddi bir artış gözlemleniyor. Vücuda ihtiyacından çok daha fazla şekilde sokulan şeker ise ciddi hastalıkların ve semptomların başlıca nedenleri arasında gösterilmektedir. Bunun yerine protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmeli. Vücudun tatlı ihtiyacı ise sütlü tatlılardan, meyvelerden ve bitter gibi çok daha sağlıklı ürünlerden karşılanabilir.

İftardan Sonra Baş Ağrısından Kurtulmak İçin

Özellikle iftardan sonra gerilim tipi baş ağrısından kurtulmak için belli başlı sağlık kurallarına dikkat edilmelidir. Yemeği azar azar ve iki kısma ayırarak tüketmek bu kuralların başında geliyor. Aynı zamanda iftardan iki - üç saat sonra evde ya da salonda yapılacak minik egzersizler de vücudun direncini korur. Baş ağrısını azaltmak ve tamamen dindirmek için iftardan sonra soğuk su ile duş almak da önerilenler arasında yer alıyor.