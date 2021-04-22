Ramazan'da Vakıa Suresi okumanın yararları ve faziletleri - Vakıa Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve meali

Kuran’da birçok sure bulunuyor. Surelerin her birinin okunması, surelerle dualar edilmesi oldukça önemlidir. Her surenin kendine ait fazileti bulunuyor. Hadisler aracılığı ile bildirilen faziletler ile beraber daha çok fazla sırlar, bilinmeyen faziletler bulunmaktadır. Surelerin esrarı, hikmeti tam olarak Allah tarafından bilinmektedir.

İnsanlara Allah tarafından bildirilmiş olan ve bizlere de Hz Muhammed (sav) tarafından hadisler yolu ile aktarılmıştır. Kuran’da bulunan en önemli surelerden biri Vakıa Suresidir. Vakıa Suresi adeta Kuran yeni iniyormuş gibi enliğini ve tazeliğini belli eden bir suredir. Ramazan ayında da Vakıa Suresinin okunması olduğundan çok daha fazla faziletli hale gelecektir.

RAMAZAN'DA VAKIA SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Kuran-ı Kerim’de yer alan elli altıncı sure Vakıa Suresidir. Mekke’de nazil olan surelerden biridir. Doksan altı ayetten oluşan bir suredir. Vakıa Suresi ilk ayetinde geçmekte olan “Vakıa” kelimesinden ismini almaktadır. Vakıa suresinde Cehennem, Cennet, ahiret halleri, kıyamet gibi birçok konudan bahsedilmektedir. Vakıa Suresinin bilinen birçok fazileti ve yararı bulunuyor. Ramazan ayında Vakıa Suresinin okunması, Vakıa Suresinin dinlenmesi sıralayacağımız faziletlerin kat kat fazlasının gerçekleşmesini sağlar. Vakıa Suresinin bilinen faziletleri şunlardır:

Kim Vakıa Suresini bütün gecelerde birer kez okumayı alışkanlık haline getirip, devamlı kıldığında hayatı boyunca fakirlik görmez.

Vakıa Suresi hadislerde bildirildiğine göre bir zenginlik suresidir. Vakıa Suresini hem erkekler, hem kadınlar okumalı ve çocuklarına da öğretmeliler.

Bir gün Resulallah (sav)’in yanına Hz. Ebu Bekir (ra) gelir ve “Ya Resulallah, saçların beyazladı” demiştir. Resulallah (sav) bu sözün üzerinde şu şekilde buyurdu: “Sakalımı ve saçımı Mürselat, Hud ve Vakıa Sureleri ağarttı” demiştir. Üç surede de, kıyamet günlerindeki haller, daha eski dönemlerde yaşayan kavimlerin yapmış olduklarından dolayı uğradığı gazabı, akıbetlerini görüp ümmetini düşünerek üzülmesi nedeniyledir.

Sahabelerden biri olan Abdullah bin Mes’ud ölmek üzereyken başında bulunan kişiler, onun çocuklarına hiç mal bırakmadığını söyleyip üzüldüklerinde gözlerini açarak “ Çocuklarıma Vakıa Suresini bırakıyorum, Vakıa Suresini okuyan kişi asla fakirlik yüzü görmez” şeklinde buyurmuştur.

Bazı alimler Vakıa Suresiyle ilgili olarak; ölen kimselere Vakıa Suresinin okunması kişinin çekeceği olan acıların, onun çekeceği ıstırabın hafiflemesini sağladığını belirtmişlerdir. Ölümle baş başa kalan kişinin veya can çekişen kimselerin başında okunduğunda da imanlı olarak ölmesine fayda sağladığını söylemektedirler.

Vakıa Suresinin abdestli olarak her gün sabah vaktinde ve her gün akşam vaktinde devamlı olarak okunmaya devam etmesiyle kişiler herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya gelmezler.

Vakıa Suresinin abdestli olarak sabahları ve akşamları devamlı olarak aksatmadan okumaya devam etmekte olan kimseler fakirliğin acısını yaşamadan bereket ve bolluk içinde yaşarlar.

VAKIA SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ

Vakıa Suresinde Allah kıyamet günün dehşetini anlatmak ile başlamaktadır. Kıyamet günü bir takım insanların yükseleceğini bazı insanların da alçalacağını bildirmektedir. Hesap verilmemesinin ardından insanların üç bölüme ayrılacağını bildirir. Ardından Allah’ın tüm hayırlarda önde koşan ve Allah’a yakın olan kulların amel defterlerinin sağ taraftan verilecek olan salih kimselere verilecek olan örneği bulunmayan nimetleri, kişilerin mest olacağı güzellikte tasvir edilir.

Sonrasında Vakıa Suresinde amel defterlerinin sol taraftan verilecek olan bedbaht kişilerin çarpılacağı dehşetli ve acıklı olan azap tasvir edilir. Kullarını, tüyler ürpertici olan azap manzaralarının bildirilmesiyle onları günahlardan sakındırır. Vakıa Suresinde insanların yaratılışı, ölüm zamanı ve yeniden dirilme zamanı anlatılır. Allah’ın yarattığı tohumlar, bitkiler, su ateş, yıldızlar ve inen vahiylerin Allah’ın varlığına işaret ettiğini gösterir. Allah’ın ne kadar kudretli, her şeye gücü yeten olduğunu bildirilir.