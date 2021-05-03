Ramazan’da tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kolesterolü düşürüyor!

Ramazan ayında uzun süreli açlık, kısıtlı besin tüketimi vitamin ve mineral eksikliğine neden olabiliyor. Zengin iftar sofralarında yerini alan hamur işleri, kızartmalar, tatlılar, iftar sonrası tüketilen atıştırmalıklar yetersiz beslenmenin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum hem fazla kiloları hem de sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor.
KROM HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
Krom; esmer pirinç, tam buğday unu, kepekli makarna gibi tam tahıllı ürünler, bal, fındık, ceviz, peynir, et gibi besinlerde bulunuyor. Ancak günlük krom ihtiyacını bu besinlerden sağlamak pek de mümkün değil. Tüm bu nedenlerle Ramazan ayında besin desteği kullanmanın önemine dikkat çeken Eczacı Ayşen Dincer, özellikle krom içeren multivitaminlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.
KOLESTROLÜN AZALMASINA YARDIMCI OLUYOR
Eczacı Ayşen Dincer, kromun faydalarını şöyle özetliyor:
“Krom insülin direncini düşürür, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını hızlandırır. Ayrıca karbonhidrat ve yağlardan enerji açığa çıkmasını sağlar, glikoz intoleransı ve kolesterolün azalmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra tatlı krizlerini engeller. Uzun süre aç kalıp yemek yedikten sonra şekerin ani yükselmesinin de önüne geçer. Krom içeren multivitamin destekleri ile Ramazan’ı daha sağlıklı geçirebilirsiniz.”