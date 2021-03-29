Yerinde karar dönemi olarak adlandırılan kontrollü nomalleşme sürecinin ilk ayı geride kalırken milyonların gözü kulağı Ramazan öncesinde alınacak Kabine toplantısı kararlarına çevrildi. Aşı çalışmaları, illerin risk durumu ve koronavirüste gelinen son durumun değerlendirildiği kritik kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan öncesinde koronavirüs ile ilgili alınacak önlemleri ve getirilen ek tedbirleri açıkladı. Peki, Ramazan'da sahur ve iftar düzenlemek yasak mı? Ramazan yasakları neler? İşte kabine toplantısında alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık
Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.
Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre uygulanacak.
Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız."