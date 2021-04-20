Müslümanlara farz olan orucu çeşitli nedenlerle tutamayanlar günlük fidye bedelini sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı için belirlediği fidye (oruç bedeli) miktarı açıklandı. 2021 fidye bedeli ne kadar?

Oruç ibadetini yerine getirilememesi halinde ödenen dini-mali bir yükümlülük fidye bedeli Diyanet tarafından belirlendi. Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Ramazan’da oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli 2021? Günlük fidye bedeli…

2021 FİDYE NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının günlük 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Belirtilen meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir.

FİDYE HESAPLAMA

2021 Fidye miktarı hesaplama: 28 x (Oruç tutulamayan gün sayısı)

Kişi 30 gün oruç tutamamışsa ödenecek fidye miktarı 28 TL x 30: 840 TL'dir.

Fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Fidye (oruç bedeli) vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir.

ORUÇ FİDYESİ KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Oruç fidyesi, fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.

Yine, bir kimse hanımına zekât, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları veremez.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).