Ramazan'da ne olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı...

Daha önceleri... Bulaş böylesine yaygın değildi... Vaka sayısı hayli azalmıştı. Şimdi ise... Virüs değişime uğradı... Mutasyonlu virüste bulaşıcılık çok fazla. Dikkat ederseniz vaka sayıları da çok yoğun bir şekilde artış gösteriyor. Kasım ve Aralık ayları pikine göre, şimdi daha kısa zamanda, daha yoğun bir günlük artış tablosu ile karşı karşıyayız.

Virüs sonunda insandan insana geçiyor. O nedenle de öncelikle yakın temasın ve hareketliliğin azaltılması gerekiyor. Bunları azaltmadığımız sürece, bu mutant, çok daha kısa sürede, çok yoğun bulaşabiliyor. Aman dikkat edelim... Kurallara uyalım... Uyarılara kulak verelim.