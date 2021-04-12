Ramazan'da ne olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sürecinin Ramazan ayında nasıl yürütüleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Koca, Ramazan'da ek tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda da bilgi verdi. Bakan Koca, 'Ramazan'ı fırsata çevirmemiz lazım" dedi.
Sağlık Bakanı Koca'nın açıkmalaranından satır başları şu şekilde:
Ev içi bulaş çok arttı... Daha önce bir kişi ortalama 2.6 kişiye Kovid-19 virüsü bulaştırıyordu. Bu oran şu anda 4.7'ye kadar yükseldi... Artış yüzde 80.
RAMAZAN'I FIRSATA ÇEVİRELİM
Toplu iftar, sahur ve benzeri organizasyonlar iptal edildi. Diyanet İşleri Başkanlığımız çok yerinde bir karar aldı... Teravih namazı evde kılınacak. Ramazan'da ev buluşmaları olmamalı... Herkese görev düşüyor... Aileler, komşular bu konuda birbirlerini uyarmalı. Ramazan'ı fırsata çevirmemiz lazım.
Daha önceleri... Bulaş böylesine yaygın değildi... Vaka sayısı hayli azalmıştı. Şimdi ise... Virüs değişime uğradı... Mutasyonlu virüste bulaşıcılık çok fazla. Dikkat ederseniz vaka sayıları da çok yoğun bir şekilde artış gösteriyor. Kasım ve Aralık ayları pikine göre, şimdi daha kısa zamanda, daha yoğun bir günlük artış tablosu ile karşı karşıyayız.
Virüs sonunda insandan insana geçiyor. O nedenle de öncelikle yakın temasın ve hareketliliğin azaltılması gerekiyor. Bunları azaltmadığımız sürece, bu mutant, çok daha kısa sürede, çok yoğun bulaşabiliyor. Aman dikkat edelim... Kurallara uyalım... Uyarılara kulak verelim.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlığında yarın kabine toplantısı yapılacak. Elbette en önemli gündem maddelerinden birisi de pandemi ile mücadele. (Sabah)