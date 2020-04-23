Ramazan'da mide bulantısı nasıl geçer? Neden olur? Mide bulantısını geçirmek için yapılması gerekenler

Ramazan ayı içerisinde beslenme ve uyku düzeninin değişmesi ile birlikte birçok sağlık sorunu ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunların başında baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetler geliyor. Hazımsızlık, aşırı yeme, dengesiz beslenme gibi birçok farklı neden mide bulantısının ortaya çıkmasında kilit rol oynamaktadır.

Ramazan'da Mide Bulantısı Neden Olur?

1- İftarda aşırı yağlı ve tuzlu yemek: Oruç süresince uzun bir süre boş kalan mide, iftar zamanı yenilen aşırı yağlı ve tuzlu yemeklerle birlikte bozulma emareleri gösterilir. Mide bulantısı dışında, yanma, ekşime ve istifra gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.

2- Aşırı şekerli ve ekşi yemek: Yine aynı şekilde iftar zamanı aşırı şekerli ve ekşi yiyeceklerin tercih edilmesi midenin işleyişini bozmaktadır. Örneğin oruç çorba ile değil kızartma ile açılırsa ya da iftar vakti aşırı miktarda turşu vb. ürün tüketilirse midenin ekşime ve bulanma ihtimali yarı yarıya artar. Özellikle elli yaş üstü kişiler aşırı şekerli ve ekşi yemeklerden uzak durmalı, daha dengeli ve sağlıklı gıdalara öncelik vermelidir.

3- Tansiyon: Ramazan ayı boyunca, yaşı ilerlemiş ve kilo sorunu olan kişilerde tansiyon problemleri had safhaya varabilir. Bunun en büyük nedeni uzun süreli açlık, hızlı ve çiğnemeden yutmak ve sağlıksız gıdalar tüketmektir. Tansiyonu yükselen ya da düşen kişilerde mide bulantısı şikayetleri artış göstermektedir. Sorun devam ettiği takdirde bir doktora görünerek uzman yardımı alınmalıdır. Kan şekerinin düşmesi de dolaylı olarak baş ağrısına ve mide bulantısına neden olabilir.

4- Kafein ve nikotin: Özellikle sigara kullanan kişiler iftar zamanından sonra üst üste sigara içtikleri takdirde mide bulantısı ortaya çıkabilir. Aynı belirtiler, çay ve kahve tiryakileri için de geçerli olup nikotin ve kafein yoğunluğu yüksek olan içeceklerin dikkatle tüketilmesi gerekmektedir.

Ramazan'da Mide Bulantısı Nasıl Geçer?

1- Maden suyu: Yemeklerden hemen sonra içine az miktarda limon ekleyerek maden suyu içmek, midenin rahatlaması için tercih edilecek en hızlı yollardan biridir. Maden suları hızlıca değil küçük yudumlarla tüketilmelidir. Bağırsaklarda birikmiş olan kötü gazların dışarı atılması için de her gün bir adet maden suyu içilebilir.

2- Nane - Limon: Mide bulantısını hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyenler nane - limon kaynatabilirler. Nane ve limon bir cezve içerisinde birkaç dakika kaynatılabilir. İçerisine tatlandırmak için şeker yerine bal katılması öneriliyor. Çünkü şeker kaynatılan bu doğal içeceğin vitaminlerini öldürmektedir. Ancak bal, hem sindirimi kolay olan bir gıdadır hem de mide bulantısı şikayetlerini en aza indirgemek için tüketilebilir.

Midenin Bulantısını Geçirmek İçin Yapılması Gerekenler

1- Küçük egzersizler yapmak: Evde yapılacak küçük egzersizler hem midenin hem de genel olarak vücudun rahatlamasını sağlıyor. Ancak bu egzersizler iftardan hemen sonra değil en az birkaç saat geçtikten sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde aşırı derecede zorlanan mide sıkışır, bulantı ve ağrı semptomları ortaya çıkabilir.

2- Yemek seçimlerine dikkat etmek: Ramazan ayı boyunca çok değil yeterli beslenmek prensibi benimsenmelidir. Vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda ve çeşitlilikte beslenmek hem mideyi hem de diğer hayati öneme sahip diğer organları rahatlatacaktır. Abur - cubur olarak nitelendirilen yiyecekler yerine, meyve, badem, ceviz gibi hem doğal hem de faydalı gıdalar tercih edilmelidir.

3- Bitki çayları içmek: Yemeklerde ya da yemeklerden sonra asit ve şeker yoğunluğu çok yüksek olan içecekler yerine bitki çayları tercih edilebilir. Özellikle papatya, kuşburnu, ada çayı ve ıhlamur vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip mide bulantısı ve ağrı şikayetlerini ortadan kaldırır.