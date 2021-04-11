Ramazan'da kilo vermek mümkün mü? Ramazan ayında sağlıklı kilo verme yöntemleri

Ramazan ayında sağlıksız beslenme kilo alımlarına neden oluyor. Ramazan ayında alınacak kilo, sağlığınız üzerinde olumsuz sonuçları olabilir. Araştırmalar, birçok insanın Ramazan ayında kilo alma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Çalışmalar, günde ortalama 12 saate varan oruç süresine rağmen bu ayda kilo alma eğilimin arttığını ortaya koyuyor. Araştırmacılar göre, Ramazan ayında sadece birkaç kilo almak bile, yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç riskine sokabilir. Peki, Ramazan ayında kilo almamak için ne yapılmalı? Ramazan'da kilo vermek mümkün mü? Ramazan diyeti nasıl yapılır? İşte Ramazan ayında sağlıklı kilo verme yöntemleri...

Ramazan ayında aşırı tüketim ve hareketsizlik kilo alımına davetiye çıkarıyor. Ramazan da geleneksel beslenme, aşırı yemek yeme, tatlı tüketimi sağlığı olumsuz etkiliyor. Ramazan ayında yağlı ve şekerli besinler diğer oruç olmayan aylara göre daha sık tüketiliyor. Araştırmalar da bu dengesiz beslenme ve aşırıya kaçmanın Ramazanda kilo alma eğilimini artırdığını ortaya koyuyor. Ramazan, kilo vermek, beslenme değişikliklerini benimsemek ve onu korumak isteyen birçok kişi için mükemmel bir fırsat tır. Özellikle Ramazan'da kilo vermek ve korumak için Ramazan boyunca uygulayabileceğiniz bazı temel ve basit adımlar bulunuyor. Peki, Ramazan ayında kilo almamak için ne yapılmalı? Ramazan'da kilo vermek mümkün mü? Ramazan diyet i nasıl yapılır? İşte Ramazan ayında sağlıklı kilo verme yöntemleri...

RAMAZANDA KİLO VERMEK MÜMKÜN MÜ?

Ramazanda tutulan oruç, hücrelerin yenilenmesi açısından, insülin direncinin artması bakımından ve diyet olarak vücuda sayısız fayda sağlar. Ayrıca ramazanda kilo vermek de herkesin aklında olan bir sorudur.

Ramazanda kilo vermenin sağlıklı olup olmadığı da sürekli merak edilir. Çünkü oruç esnasında vücut uzun bir süre aç kalmaktadır. Bunun yanı sıra ramazan ayında oruç tutmanın faydaları saymakla bitmez. İnsan vücudunun yenilenmesi açısından büyük yarar sağlamaktadır. Ayrıca hücrelerin yenilenmesi ve onarılması için de oldukça önemlidir. Peki ramazanda kilo vermek mümkün müdür?

Evet, bu soru pek çok kişinin aklına gelmektedir. Çünkü oruç tutarken vücut belirli bir süre yemekten arınır. Bu durumda vücut kendini dinleme ve yenileme fırsatı bulur. Böyle bir durumda kilo vermek mümkündür. Ancak iftar saatinde, yani oruçtan çıkınca sağlıklı bir beslenme sistemi oluşturulmalıdır. Eğer ki oruçtan sonra yemek yemek abartılırsa ve sağlıksız bir beslenme tercih edilirse kilo vermek yerine tam tersine kilo aldırıcı olabilir. Bu yüzden vücudun arınması sonrası bu fırsat güzel değerlendirilerek, yeterli besin tüketilerek kilo vermek mümkündür.

RAMAZAN AYINDA SAĞLIKLI KİLO VERME YÖNTEMLERİ

Ramazan ayında kilo vermek mümkündür. Ancak önemli olan kilo vermek değil sağlıklı kilo verebilmektir. Bu yüzden de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Ramazanda sağlıklı kilo verebilmek için mutlaka sahura kalkılmalıdır.

Bir diğer önemli nokta ise sahur yapıldıktan sonra hemen yatılmamalıdır. Ayrıca hafif yiyecekler tercih edilmeli ve bol su tüketilmelidir. İftarda ise kesinlikle yağlı ve kızartmalardan uzak durulmalıdır. Tüm yiyecekler azar azar belirli aralıklarla ve yavaş yavaş öğütülerek tüketilmelidir. Böylece sağlıklı bir şekilde kilo vermek mümkündür.

RAMAZANDA KİLO VERMEK İÇİN UYGULAYACAĞINIZ BASİT ADIMLAR

1. İftarda fazla yemekten kaçının ve orucunuzu meyve salatası ve şekersiz yiyeceklerle açın.

2. Yavaş yiyin ve her lokmayı sonuna kadar çiğneyin, bu da iftarda daha az yemenizi sağlar.

3. Ana yemeğinizi iftardan bir veya iki saat sonra yiyin, böylece vücudunuz midenizi aşırı yüklemeden yiyecekleri sindirebilir.

4. Düzenli egzersiz yaparsanız, yatsı namazından sonra egzersiz yapın. Günlük rutininize egzersiz eklemediyseniz, kilonuzu korumak için iftar yemeğinden sonra en az yarım saat hafif veya tempolu bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Çıkamadığınızda evde basit egzersizleri uygulayabilirsiniz.