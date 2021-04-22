Ramazan'da İnşirah Suresi okumanın ve dinlemenin yararları ve faziletleri - İnşirah Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve meali

Ramazan ayı Müslümanlar için en önemli aydır. Allah katında da Ramazan ayı çok önemlidir. Ramazan ayının önemli olan bir ay olmasının birden fazla nedeni bulunuyor. Kuran-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Tüm yıl içindeki en önemli gece olan Kadir Gecesi de Ramazan ayı içindedir. Muhammed (sav)’in peygamberliği Ramazan ayında verilmiştir.

Oruç ibadeti Ramazan ayında farz olmuştur. Aynı zamanda İslam dini yeryüzüne Ramazan ayında indirilmiştir. İşte tüm bu sebepler ile Ramazan ayı oldukça önemli ve yapılan her faziletli iş olduğundan çok daha fazla faziletli hale gelmektedir.

RAMAZAN'DA İNŞİRAH SURESİ OKUMANIN VE DİNLEMENİN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Kuran-ı Kerimde yer alan tüm surelerin fazileti ve sırları bulunuyor. Peygamber (sav) aracılığı ile bildirilen ve bugün hadislerle bizlere aktarılan bazı faziletleri biliyoruz. Fakat Allah daha birçok fazileti bizlere bildirmemiştir. Tüm surelerin fazileti olduğu gibi İnşirah Suresinin de fazileti bulunuyor. İnşirah suresinin faziletleri Ramazan ayı boyunca daha fazla artmaktadır. İnşirah Suresinin okunmasının yararları ve faziletleri;

İnşirah Suresi kederli, üzüntülü halde olan kimsenin ferahlamasını sağlar.

Okuyan kişinin rızkı bollaşır.

Kişi fakir olmaktan kurtulur.

Keder, dert, sıkıntı ve depresyon gibi sorunlardan kurtulur.

Bunalımın ve stresin giderilmesini sağlar.

Kişinin tembellikte kurtulmasını sağlar.

Kalpteki sıkıntılar gider.

Sinir sorunlarına iyi gelir.

Okuyan kişinin istedikleri gerçekleşir.

Yüz kereden daha fazla okunmasıyla kişi kötülüklerden ve şerlerden korunur.

Kişinin nefes darlığı gider ve Allah işlerini kolaylaştırır.

Beş vakit kılınan namazların ardından okunmasına devam edildiğinde Allah kişinin işlerini yoluna koyar, kişinin rızkını çoğaltır, sıkıntılarını giderir ve kişinin hiç ummadığı bir yerden rızıklandırmasına vesile olur.

Tüm bilinen bu faziletler ve yararların yanı sıra bilinmeyen birçok fazileti de bulunuyor. Bunun yanı sıra İnşirah Suresinin Ramazan ayında okunması ya da dinlenmesi bu faziletleri daha da arttırmaktadır.

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE - ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ

İnşirah Suresi Kuran’da yer alan 94. Suredir. Kısa olan surelerden biridir. Türkçe Okunuşu;

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab şeklindedir.

İnşirah Suresinin meali ise şu şekildedir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

Kuran-ı Kerimde 30. Cüzde yer alan İnşirah Suresinin ismi olan inşirah kelimesi“ huzura kavuşmak, açılıp genişlemek” anlamına gelir. Hz. Muhammed (sav)’in Allah tarafından huzura erdirilmesi ve gönül rahatlığına kavuşması bildirilmektedir. Allah’ın Hz. Muhammed (sav)’e karşı manevi olarak verdiği lütufların özetlenmesi yapılmıştır. Her zorluğun arkasından gelen bir kolaylığın olduğu hatırlatılarak Mekkeli müşriklerin yaptığı eziyetlere karşı Allah’ın Muhammed (sav)’ bir teselli, ümit vermesi anlatılmaktadır.

Allah’ın Muhammed (sav)’den itaat etmeye ve ibadetlerini yerine getirmeye devam etmesi istendiği görülmektedir. Bu sebepledir ki İnşirah Suresi gönül açan, ferahlatan, rahatlatan, sıkıntıları giden bir sure olarak faziletleri de bulunmaktadır. Kim sıkıntıya düştüğünde, kalbi daraldığında; inanarak, hissederek İnşirah Suresini okursa Allah bu sure vesilesiyle o kişinin sıkıntısını giderip, gönlünü ferahlatacaktır.