Ramazan'da hava nasıl olacak? Cumartesiden itibaren...

Ramazan'da hava durumuyla ilgili flaş açıklama geldi. Sıcaklıklar artacak. Hafta içi nisan değerlerinde seyredecek hava, cumartesi ve pazar günü çöl üzerinden esecek lodosun etkisiyle normallerin üzerine çıkacak. Hafta sonu, sıcaklıkların bazı bölgelerde 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Sıcaklıklar yurt genelinde artıyor ancak zaman zaman nisan yağmurları da görülecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan beklenen hava olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hafta içi gün gün sıcaklıkların yükseleceğini söyleyen Çalışkan, hafta sonu bazı bölgelerde 30 dereceye varan sıcaklıklar olacağını ifade etti.

Çalışkan, ''Lodos, çöl üzerinden esecek. Bu sebeple Ege, Akdeniz , İç Anadolu ve ülkenin doğu kesimlerinde sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak. Özellikle rüzgar kuru eseceği için de oruç tutanları bu hava zorlabilir'' diyerek uyarıda bulundu.

RAMAZAN'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ramazan ayında İstanbul 'da inişli çıkışlı diğer bölgelerde de daha oturaklı bir hava olacağını açıklayan Çalışkan, şu ifadelere yer verdi: ''Bugün İstanbul'da yükselen sıcaklıklarda; perşembe, cuma günü biraz düşüş yaşanacak. Hafta sonu ise biraz sıcaklık yükseliyor ancak cumartesi yağış da bekleniyor. Gelecek haftaysa ülkenin güneyi ve iç kesimleri sıcak olurken İstanbul zaman zaman serin kalacak''

İSTANBUL'DA İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR HAVA

Çalışkan, ''Genel olarak net şekilde her yer ısınıyor, her yer soğuyor diyemiyoruz. Bölge bölge değişik bir hava yaşayacağız İstanbul'da hava özellikle inişli-çıkışlı diğer yerler ise daha oturaklı'' dedi.

Haftalık Hava Durumu(14 - 20 Nisan 2021)

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derece artarak mevsim normalleri civarında, zamanla güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Mw7tE1v7Fs — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 13, 2021

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