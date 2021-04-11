Ramazan'da Duha Suresi okumanın yararları ve faziletleri nelerdir? Duha Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Ramazan ayı nimetler için dua edeceğimiz mübarek aylardan biri. Dua kapılarının açık olduğu 11 Ayın Sultanı Ramazan ayında dualar ve sureler ile ilgili aramalar da arttı. Bunlardan biri de Duha Suresi. Duha Suresi Mekke’de nazil olan surelerden biridir. Duha Suresi 11 ayetten oluşur. Kuşluk vakti anlamına gelmektedir. Duha Suresi önemli surelerden biridir. Tüm surelerin okunmasında fayda ve faziletler olduğu gibi Duha Suresinin de okunmasının birçok faydası ve fazileti bulunuyor. Tüm aylar arasında en özlenen ay olan Ramazan ayında yapılan her türlü hayırlı iş normalden daha fazla faziletli olmaktadır. Bu sebeple Duha Suresinin faziletleri Ramazan ayında Duha Suresinin okunmasıyla kat be kat artmaktadır. Peki, Ramazan'da Duha Suresi okumanın yararları ve faziletleri nelerdir? İşte Duha Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri...

Duha Suresi Kuran’da yer alan sıralamaya göre doksan üçüncü sırada bulunmaktadır. İniş sırasına göre ise on birinci sırada yer alan suredir. İnşirah Suresinden daha önce ve Fecr Suresinden daha sonra inmiş olan suredir.

Fecr Suresinin inmesinden sonra kısa süreliğine vahiy kesilmiştir ve Mekke li müşrikler bunu kullanarak Resulallah (sav)’ “Rabbin herhalde sana darıldı, seni terk etti” dediler. Bu sözlere oldukça içerleyen Resulallah (sav) çok fazla üzüntü duyduğu için bu sure indirilmiştir. Duha Suresinin inişine ait bu rivayet dışında başka rivayetlerde bulunmaktadır. Fakat diğer rivayetlerde de vahiy gelmesinin bir süreliğine kesilmesinin ardından gelen ayetler olduğu bilinmektedir. Peki, Ramazan 'da Duha Suresi okumanın yararları ve faziletleri nelerdir? İşte Duha Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri...

DUHA SURESİ OKUNUŞU Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vedduha 2- Velleyli iza seca 3- Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala 4- Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula 5- Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda 6- Elem yecidke yetiymen feava 7- Ve vecedeke dallen feheda 8- Ve vecedeke 'ailen feağna 9- Femmel yetiyme fela takher 10- Ve emmessaile fela tenher 11- Ve emma binı'meti rabbike fehaddis DUHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- Andolsun kuşluk vaktine 2- ve dindiği zaman o geceye ki, 3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı! 4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır. 5- ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın! 6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı? 7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı? 8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi? 9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)! 10- El açıp isteyeni de azarlama! 11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

RAMAZAN'DA DUHA SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Duha Suresinin diğer bütün surelerde olduğu gibi çok sayıda faydası bulunmaktadır. Duha suresinin ilk ayetine Allah sükuna vardığı vakit geceye ve kuşluk vaktine yemin ederek başlamaktadır. Allah’ın sureye böyle bir yemin ile başlıyor olması iki vaktin önemine dikkat çekmek amacıyladır. Duha suresini okuyan kişi için Allah tarafından hem maddi hem de manevi armağanlar verilir. Ramazan ayında Duha Suresinin okunması faziletlerin daha fazla artmasını sağlar.

Her şeyden önce herhangi bir sureyi okurken, Allah’a ait olan kelamı okuduğunu herkes düşünmelidir. Duha Suresi kısa bir müddet boyunca vahyin indirilmemesinin ardından indirilmiş olan bir suredir. Duha Suresi anlam bakımından en güzel olan surelerden biridir. Vahyin bir süreliğine kesilmesinin ardından Hz. Muhammed (sav)’in üzüntüsü ve kederi yok olmuş, ashabıyla beraber rahatlamıştır.

Hadisi şerifte Duha Suresi ile ilgili şöyle buyurulmuştur. “ Bir kişi Duha Suresini akşam vaktinde okur ise sabah vaktine kadar yetmiş melek o kişi için Allah’tan af ve mağfiret talebinde bulunur. Allah ise meleklerin taleplerini kabul buyurur.” Başka bir hadisi şerife göre Bir kişi Duha ve Yasin suresini bir Cuma günü başından sonuna kadar okur; Okuduğu bu surelerin kutsiyetine olması gerektiği gibi inanıp, güvenirse Allah o kişinin geçmişteki günahlarını bağışlar” şeklinde buyurulmuştur. Bir başka hadisi şerifte ise “ kim gece vakti Duha suresini okuyup namaz kılarak yatarsa o kişi için yetmiş bin melek istiğfar getirir” şeklinde buyrulmuştur.

DUHA SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Resulallah (sav) kendisine vahiy geldikten sonra ve Mekkeli müşrikler tebliğ görevini yapmaya başladıktan sonra çoğunlukla müşriklerin sert tepkisiyle karşılaşmıştır. Kendisine gelen vahiyler bir süre kesildikten sonra, Cebrail (as)’ın da aynı zaman sürecinde görülmemesinin de üstüne müşrikler “Rabbin seni terk etti, sana darıldı” gibi ifadeler kullanmışlardır. Müşriklerin alay etmelerine ve gerçekten Allah’ın vahiyleri kesmesine çok fazla üzülüyor ve dünya adeta O’na zindan oluyordu. Fakat O bir peygamberdi ve görevini yapmakla mükellefti.

Kendisinin en büyük yardımcısı ve koruyucusu Allah'tır. Allah Resulallah (sav)’i güçlendirmek ve başına gelebilecek olan engellerle başa çıkabilmesi için manevi güç kazanabilmesi için Duha Suresini indirdi. Allah’ın kendisini terk etmeyip darılmadığı O’na bildirilmiştir. Kendisine ahirette bu dünyadan daha güzel karşılıklar olduğunu ve kendisinin bundan hoşnut olacağı müjdesini verir.