Ramazan'da camiler açık mı? Ramazan'da teravih kılınacak mı? Bakan Koca açıkladı!

Kontrollü normalleşme sürecinin ilk ayı geride kalırken gözler Ramazan ayında alınacak tedbirlere çevrildi. Ramazan ayı ile birlikte kontrollü normalleşmenin yeni kuralları belli oldu. Ramazan ayına ilişkin tebirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alınan yeni kararlara göre iftar ve sahur programları düzenlenmeyecek ve ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu açıklamaların ardından Ramazan ayında camilerin durumu ve teravih namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyordu. Beklenen açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Peki, Ramazan'da camiler açık mı? Ramazan'da teravih kılınacak mı? Ramazan'da teravih nasıl kılınacak? Teravih namazı yasak mı? İşte Ramazan'da camilerin durumu ve teravih namazı ile ilgili merak edilenler...

Yerinde karar dönemi olarak adlandırılan kontrollü nomalleşme sürecinin ilk ayı geride kalırken milyonların gözü kulağı Ramazan öncesinde alınacak tedbirlerde. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Ramazan ayında iftar ve sahur programları düzenlenmeyeceğini ve Türkiye genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı. Ramazan ile ilgili yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak edilirken camiler ve teravih namazları ile ilgili merak edilen soruya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi. Peki, Ramazan'da camiler açık mı? Ramazan'da teravih kılınacak mı? Ramazan'da teravih nasıl kılınacak? Teravih namazı yasak mı? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM 'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teravih namazı ile ilgili de açıklamada bulunan Koca, "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek." dedi.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları:

"Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı.

Mutant giderek arttığı için, ağırlıklı İngiliz varyantı olduğu için ve bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bu dönemde bizim kapalı, kalabalık ortamlardan ve özellikle yakın temastan uzak durmamız gerekiyor.

Biontec-Pfizer aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı.

Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak.

(Aşı) sırası gelen, 'Ben Biontec aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak.

Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek."