Ramazan'da boş vakitlerde neler yapılabilir? Ramazanı nasıl geçirmeliyiz? Ramazanda yapabileceğiniz etkinlik fikirleri

Ramazan ayı ile birlikte insanların kendilerine yani içine dönmeye başlar. Kutsal ramazan ayında bir yandan ibadetler, dualar ve oruç tutulurken diğer yandan da beslenme, uyku, spor ve aktivite gibi pek çok konuda değişiklikler de yaşanıyor. Uzun saatler tutulan oruçlarda özellikle 2 öğün farklı tatlara yönelmenize neden olabiliyor. Ramazan boyunca gündüzleri bir şeylerle uğraşmak isteyenler için boş vakitlerini değerlendirecek öneriler hazırladık. Peki, Ramazanı nasıl geçirmeliyiz? Ramazan'da boş vakitlerde neler yapılabilir? Ramazanda ne yapılmalı? Ramazan orucu tutanlar günü nasıl geçirmeli? İşte Ramazan boyunca yapabileceğiniz iftardan önce yapılabilecek etkinlikler...

Ramazan'da uzun oruç süreleri nedeniyle iftara kadar oldukça fazla vakit kalıyor. Çoğu kişi zamanın geçmediğinden şikayet ederek açlığın da etkisiyle kendilerini yemek işine veriyor. Oruç ve oruç tutulan sürenin etkisiyle iftarda ağır ana yemeklerden, çorbalara, salatalardan tatlıya varana kadar büyük ramazan sofrası kuranlar da hayli fazla. Her şeyiyle tam bir menü hazırlamak yerine günü daha farklı ve faydalı etkinliklerle geçirebilirsiniz. Peki, Ramazanda ne yapılmalı? Ramazan orucu tutanlar günü nasıl geçirmeli? Ramazanda boş vakti değerlendirmek için yapabileceğiniz şeyler...

RAMAZAN’ DA BOŞ VAKTİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Aktif olarak günlük rutinini devam ettirmek isteyen kişiler ise başka yollara başvurmaktadır. Sabahları erken kalkarak hafif bir egzersiz yapmaktadırlar. Ardından uzun süredir okumadıkları kitaplara başlama fırsatı bulmaktadırlar. Gün içinde bisiklete binerek hem temiz hava alıp hem de düzenli spor hayatını devam ettirmektedirler.

BAHÇE İŞLERİNE ODAKLANIN

Evlerinin bahçesi olan kişiler ise daha çok toprakla haşır neşir olmaktadır. Bu sayede negatif enerjinin uzaklaşması ve güne daha pozitif bakılması sağlanmaktadır. Eğer eviniz bahçeli değilse yeni tohumlar ve çiçekler alarak balkonunuzda yeni bir bahçe oluşturabilirsiniz. Bu sayede hem vaktinizi değerlendirmiş hem de kafanızı dinlemiş olursunuz.

RAMAZAN’ DA BOŞ VAKİTLERİ YEMĞE DEĞİL KENDİNİZE AYIRIN

Ruhsal açıdan Ramazan ayı insanlara doygunluk getirmektedir. Uzun süredir kendilerini sadece işe veya eve adayan kişiler kendi özlerine dönme fırsatı yakalamaktadırlar. Boş vakitlerini yazı yazarak, şiir okuyarak ve müzik dinleyerek geçirmektedirler. Sevdiğiniz yazarların kitaplarını okuyarak beğendiğiniz cümleleri veya bölümleri bir deftere not alabilirsiniz. Size ait olan bir sözler kitabı oluşturabilirsiniz.

DİNLENDİREN AKTİVİTELERİ TERCİH EDİN Boş vaktinizi değerlendirmenin en güzel şekli de en çok izlenen ve merak edilen yerli ve yabancı filmleri, dizileri izlemek olmaktadır. Oruçluyken pek fazla enerjisi olmayan ve kendini bitkin hisseden kişiler için ideal bir seçenektir.

İFTARDAN ÖNCE YAPILABİLECEK AKTİVİTE FİKİRLERİ NELERDİR? İftardan önce kendinize gelmek ve enerjinizi tazelemek için sudoku veya satranç gibi beyni zorlayan oyunlar oynayabilirsiniz. Manzara veya ünlü bir resmin 1000 veya 3000 parçalık yapbozunu satın alarak iftardan önce kendinize vakit ayırabilirsiniz. Karakalem, yağlı boya veya sulu boya gibi farklı resim teknikleri ile yeni bir dünya oluşturabilirsiniz.

RAMAZAN AYINDA YETENEKLERİNİZİ NASIL KEŞFEDERSİNİZ?

Resim yapmak Ramazan ayında en iyi aktivitelerden biridir. Yeteneğiniz olsun olmasın sadece rahatlamak amacıyla yapılmalıdır. El işlerine merakı olan herkes kış için güzel kazak ve hırkalar örmeye başlamaktadırlar. Ahşap, seramik boyama sanatına ilgisi olanlar ise mükemmel renk ve desenleri bir araya getirip harika ürünler oluşturmaktadır. Evde sabun veya kolonya yapmayı deneyebilirsiniz. Hem kendi zevkinize uygun kokuları seçmeniz hem de kendi üretiminiz olduğu için mutlu olmak mümkündür.

YAZARAK VE OKUYARAK BOŞ VAKTİNİZİ NASIL DEĞERLENDİRMELİSİNİZ?