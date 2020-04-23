Ramazan'da Boş Vakiti Değerlendirmek İçin Neler Yapılabilir? İftardan Önce Yapılabilecek Aktivite Fikirleri

Ramazan ayının gelmesiyle insanların kendilerine dönüşü başlamaktadır. Beslenme, uyku, spor ve aktivite gibi pek çok konuda değişiklikler yaşanmaktadır. Uzun saat arası olan 2 öğün farklı tatlara yönelmenize neden olmaktadır. Gündüzleri bir şeylerle uğraşmak için can atan insanlar ne yapacaklarını düşünmektedirler.

Ramazan'da iftara kadar çok fazla vakit olduğu için insanlar kendilerini yemek işine vermektedir. İftarda misafir ağırlayacakları zaman tam bir menü hazırlamaktadırlar. Bunun yanı sıra kendi aileleri için farklı tarifler deneyerek hem iftar sofralarını zenginleştiren hem de boş vaktini değerlendiren kişiler de bulunmaktadır.

Ramazan’ da Boş Vakti Değerlendirmek İçin Neler Yapılabilir?

Aktif olarak günlük rutinini devam ettirmek isteyen kişiler ise başka yollara başvurmaktadır. Sabahları erken kalkarak hafif bir egzersiz yapmaktadırlar. Ardından uzun süredir okumadıkları kitaplara başlama fırsatı bulmaktadırlar. Gün içinde bisiklete binerek hem temiz hava alıp hem de düzenli spor hayatını devam ettirmektedirler.

Bahçe İşleri Ramazan’ da Vakit Geçirmenize Yardımcı Olur

Evlerinin bahçesi olan kişiler ise daha çok toprakla haşır neşir olmaktadır. Bu sayede negatif enerjinin uzaklaşması ve güne daha pozitif bakılması sağlanmaktadır. Eğer eviniz bahçeli değilse yeni tohumlar ve çiçekler alarak balkonunuzda yeni bir bahçe oluşturabilirsiniz. Bu sayede hem vaktinizi değerlendirmiş hem de kafanızı dinlemiş olursunuz.

Ramazan’ da Boş Vakitleri Kendinize Ayırın

Ruhsal açıdan Ramazan ayı insanlara doygunluk getirmektedir. Uzun süredir kendilerini sadece işe veya eve adayan kişiler kendi özlerine dönme fırsatı yakalamaktadırlar. Boş vakitlerini yazı yazarak, şiir okuyarak ve müzik dinleyerek geçirmektedirler. Sevdiğiniz yazarların kitaplarını okuyarak beğendiğiniz cümleleri veya bölümleri bir deftere not alabilirsiniz. Size ait olan bir sözler kitabı oluşturabilirsiniz.

Dinlendiren Aktiviteleri Tercih Edin

Boş vaktinizi değerlendirmenin en güzel şekli de en çok izlenen ve merak edilen yerli ve yabancı filmleri, dizileri izlemek olmaktadır. Oruçluyken pek fazla enerjisi olmayan ve kendini bitkin hisseden kişiler için ideal bir seçenektir. Vaktinizi değerlendirmek için uzun yürüyüşler de yapabilirsiniz.

İftardan Önce Yapılabilecek Aktivite Fikirleri Nelerdir?

İftardan önce kendinize gelmek ve enerjinizi tazelemek için sudoku veya satranç gibi beyni zorlayan oyunlar oynayabilirsiniz. Manzara veya ünlü bir resmin 1000 veya 3000 parçalık yapbozunu satın alarak iftardan önce kendinize vakit ayırabilirsiniz. Karakalem, yağlı boya veya sulu boya gibi farklı resim teknikleri ile yeni bir dünya oluşturabilirsiniz.

Ramazan Ayında Yeteneklerinizi Nasıl Keşfedersiniz?

Resim yapmak Ramazan ayında en iyi aktivitelerden biridir. Yeteneğiniz olsun olmasın sadece rahatlamak amacıyla yapılmalıdır. El işlerine merakı olan herkes kış için güzel kazak ve hırkalar örmeye başlamaktadırlar. Ahşap, seramik boyama sanatına ilgisi olanlar ise mükemmel renk ve desenleri bir araya getirip harika ürünler oluşturmaktadır. Evde sabun veya kolonya yapmayı deneyebilirsiniz. Hem kendi zevkinize uygun kokuları seçmeniz hem de kendi üretiminiz olduğu için mutlu olmak mümkündür.

Yazarak Ve Okuyarak Boş Vaktinizi Nasıl Değerlendirmelisiniz?

İftardan önce yapılacak en iyi aktivite blog yazmak veya makale yazmak olmaktadır. Kendinizi ifade etmenizi sağlayan ve saatlerin nasıl geçtiğini anlayamayacağınız aktiviteler arasında yer almaktadır. Okumak ve yazmak dinlendirici aktiviteler sayılmaktadır.

Ramazan’da Ailenizle Eğlenmenin Yolları Nelerdir?

En güzel aktivitelerden biri aileyle birlikte oynayacağınız farklı oyunlar olacaktır. Bilgi oyunları, kızmabirader veya tavla gibi pek çok seçenek bulunmaktadır. Televizyondan veya internetten doğanın en güzel halinin yansıdığı belgeseller izlenebilir. Hayvanların dünyasını izleyerek onları daha yakından tanıma fırsatı yakalanmaktadır.