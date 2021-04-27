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Ramazan Bayramı tatili ile ilgili flaş karar! Kamu çalışanları idari izinli sayılacak...

27 Nisan 2021 Salı - 22:45 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 23:35

Kamu çalışanları 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak.


Kamu çalışanları 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi  10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. 
 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu  kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.  Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi  Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler  konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi  amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında  çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin  uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.
 
 Salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde  bulundurularak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek suretiyle  ilgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerine titizlikle uyulması  gerektiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:  "30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik  görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine  hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum  ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri  tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın  Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."
 
  
 

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