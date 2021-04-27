Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram ayın kaçında başlıyor, kaçında bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı tarihleri!

Milyonların bekliyordu ve belli oldu. Kabine toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen açıklandı. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan tam kapanma başlıyor. 17 günlük tam kapanma bu perşembe başlıyor. Milyonlar 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak kesintisiz tam kapanma dönemi ile ilgili kuralları araştırırken Ramazan Bayramı tarihlerini de merak ediyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram ayın kaçında başlıyor, kaçında bitiyor? Bayram ne zaman 2021? Ramazan Bayramı tarihi 2021!
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN AYIN KAÇINDA?
Ramazan Bayramı bu yıl 13-15 Mayıs tarihleri arasında eda edilecek. 12 Mayıs Ramazan Bayramı Arefesi ve aynı zamanda oruç tutulan son gün olacak. Ramazan Bayramının ilk günü 13 Mayıs tarihinde eda edilecek.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
29 Nisan Perşembe 19:00'dan başlayarak, 17 Mayıs sabah 05:00'e kadar tam kapanma uygulanacak.
BAYRAMDA SEYAHAT YASAĞI VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de 17 günlük tam kapanma ilan edildi. Bayramda Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tam kapanma yasakları 17 Mayıs sabah 05:00'te sona erecek.