Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor kaç gün? Ramazan Bayramı ayın kaçında 2021 hangi gün kutlanacak?

Ramazan Bayram 2021 ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Ramazan ayında 2 hafta geride kaldı. Vatandaşlar bayram heyecanı sardı. Arefe günü ve bayram tatili araştırmaları hızlandı. On bir ayın sultanı Ramazan’da oruç tutan Müslümanlar Ramazan Bayramı ayın kaçında 2021 hangi gün kutlanacak? diye soruyor.

Ramazan Bayramı ayın kaçında 2021 hangi gün kutlanacak? İslam dinince kutlanan bayramlardan biri olan Ramazan Bayramı, 30 gün tutulacak oruç sonrası eda edilecek. Bu yıl da korona gölgesinde geçecek bayrama ilişkin yasakların gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. İşte Ramazan Bayramı’na ilişkin merak edilen tarihleri…

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

Ramazan Bayramı 12 Mayıs Çarşamba günü (arefe günü) başlıyor, 15 Mayıs Cumartesi günü başlayacak sona eriyor.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı tatili 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. 12 Mayıs Çarşamba günü ise Arefe. 16 Mayıs Pazar gününün dahil olması ile birlikte bu sene 9 günü tatil yapılacağı tahmine ediliyor.

Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı henüz kesinleşmedi.