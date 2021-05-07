Ramazan Bayramı ne zaman 2021? Bayram tatili kaç gün, ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı 2021 başlangıcı…

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesiyle bayram heyecanı başlayacak. Oruç ibadetinin yerine getiren vatandaşlar, Ramazan Bayramı ve Arefe gününün ne zaman, hangi güne denk geleceğini sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen takvime göre 12 Mayıs’ta orucun son günü idrak edilecek. Bayram tatili kaç gün, ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı 2021 başlangıcı…

Ramazan Bayramı ne zaman, bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı bu yıl mayıs ayına denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler ve dini bayramlar takvimine göre Ramazan ayı 12 Mayıs’ta sona eriyor. Ramazan Bayramı ne zaman 2021? Ramazan Bayramı 2021 başlangıcı…

BAYRAM NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL YAPILACAK?

Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak. Ramazan Bayramının 1. Gün 13 Mayıs Perşembe kutlanacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi. Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı. Özel sektörde tatil gün sayısı değişiklik gösterebiliyor.

Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe



Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma



Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi