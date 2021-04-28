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Ramazan Bayramı'ndan sonra ne olacak? Sağlık Bakanı Koca duyurdu...
Son dakika haberine göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, yarın akşamdan itibaren 17 Mayıs sabahına kadar 17 günlük tam kapanmaya girerken, son vaka yoğunluğu tablosu durumun vehametini ortaya koydu. Vakaların yüzde 75'i alarm zillerinin çaldığı 20 ilde toplanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 17 günlük tam kapanmanın ardından ramazan bayramı sonrası alınacak yeni önlemlere dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.