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Tam kapanma nasıl olacak? Tam kapanma yasakları neler?

26 Nisan 2021 Pazartesi - 20:14 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 20:15

Tam kapanmanın detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında koronavirüs ile ilgili son durum ve Ramazana ilişkin kısıtlamalar etraflıca değerlendirildi. Vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak kısmi kapanmanın sonuçlarının değerlendirildiği Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta bakanlar önerilerini sundu. Önlemler, bundan sonraki çalışmaların adım adım planlaması yapıldı. Ramazan ayını kapsayan bir dizi önlem alındı. Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'den çıkan son kararları duyurdu. Peki, Tam kapanma nasıl olacak? Tam kapanma yasakları neler? İşte Kabine toplantısında alınan kararları...


Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı. Ramazan ayı ile ilgili tedbirler, kısıtlamalar ve yasaklar kesinleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında geride bıraktığımız iki haftalık süreç etraflıca değerlendirildi ve Ramazanı kapsayan yeni tedbirler kararlaştırıldı. Vaka sayılarındaki son durum, aşılama çalışmaları ve yeni tedbirler Kabine'de değerlendirildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ile ilgili alınan kararları açıkladı. Peki, Tam kapanma nasıl olacak? Tam kapanma yasakları neler?  İşte Kabine toplantısında alınan kararları...
 
 

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı yasakları ile ilgili şunları söyledi: 
 
 
"29 Nisan 2021 yani perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şeklinde tam kapanmaya geçiyoruz. 
 
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.
 
Anaokulu kreş 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir."
 

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