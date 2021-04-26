Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı. Ramazan ayı ile ilgili tedbirler, kısıtlamalar ve yasaklar kesinleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında geride bıraktığımız iki haftalık süreç etraflıca değerlendirildi ve Ramazanı kapsayan yeni tedbirler kararlaştırıldı. Vaka sayılarındaki son durum, aşılama çalışmaları ve yeni tedbirler Kabine'de değerlendirildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ile ilgili alınan kararları açıkladı. Peki, Tam kapanma nasıl olacak? Tam kapanma yasakları neler? İşte Kabine toplantısında alınan kararları...
TAM KAPANMA OLACAK MI?
Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı yasakları ile ilgili şunları söyledi:
"29 Nisan 2021 yani perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şeklinde tam kapanmaya geçiyoruz.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.
Anaokulu kreş 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir."