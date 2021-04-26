Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmak yasak mı? Bayramın ilk günü yasak var mı?

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. Kritik Kabine toplantısı sona erdi. Kabine'den 'Tam Kapanma' kararı çıktı. Kabine toplantısı kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 18 gün tam kapanma kararı kamuoyuna duyuruldu. Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı başlayacak 17 Mayıs'ta sona erecek. Vatandaşlar Ramazan Bayramı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmak yasak mı? Ramazan Bayramı ilk günü yasak var mı? Camilere gitmek serbest mi? İşte Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının detayları...

Kritik Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'den 3 hafta 'Tam Kapanma' kararı çıktı. Ramazan ı da kapsayan tam kapanmada Ramazan Bayramı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı başlayacak 17 Mayıs'ta sona erecek. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmak yasak mı? Ramazan Bayramı ilk günü yasak var mı? Camilere gitmek serbest mi? İşte Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının detayları...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

TAM KAPANMA KARARI

29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram üç gün sürecek. 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçildiği için Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak.