Kontrollü Normalleşme Süreci sonrası Türkiye'deki corona virüs vaka sayıları artarak devam etti. Vaka sayılarındaki artışın ardından kabine toplantısından çıkacak kararlar merak edip, sorgulanmaya başlandı. Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan’da 21 günlük tam kapanma var mı, ramazan yasakları geldi mi?

1 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında alınan kararla, Sağlık Bakanlığı ve Coronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak “Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecine” geçildi. İller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması, yüz yüze eğitim, restoran, lokanta ve kafelerin çalışma koşularında 2 Mart 2021 tarihi itibariyle esnemeye gidildi. Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecine geçilmesinin vaka sayılarında artışlar devam edince, Kabine Toplantısı sonrası ne karar alındığı merak edilmeye başlandı. Peki, Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan’da tam kapanma var mı?

Çok yüksek riskli teşkil eden kırmız kategorideki illerin sayısı nüfusumuzun yüzde 80'inin teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.