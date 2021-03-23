Ramazan Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Ramazan’da korona tedbirleri yolda!

İllerin renk ve risk haritasındaki durumu tüm Türkiye’nin en önemli gündem konusu. Koronavirüs Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantılarının da birinci gündem maddesi olan risk haritasındaki kırmızı illerin artışı yeni tedbirlerin alınmasını beraberinde getirecek. Türkiye'de her geçen artan vaka sayıları tedirginlik yaratıyor. Ramazan ayının başlamasına az bir süre kala yeni yeni tedbirlerin alınacağı iddia ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Ramazan Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Ramazan ayı ile birlikte yeni koronavirüs kısıtlamaları geleceği konuşuluyor. Türkiye’de dün 201 bin 215 kişiye korona testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı. 117 kişi ise virüsten dolayı hayatını kaybetti. Vaka sayısının giderek artış göstermesi tedirgin edici bir boyuta ulaştı. Yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte bazı şehirler için yeni tedbirlerin alınabileceği gündeme geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritasında çok yüksek riskli illerin sayısı 1 ay içerisinde 17'den 39'a yükseldi. Nisan ayının ilk haftasında açıklanacak haftalık vaka sayısını gösteren haritada çok yüksek riskli iller kategorisine giren 22 il tekrar çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.

RAMAZAN AYINDA EK TEDBİRLER YOLDA

Sabah'ın haberine göre aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Kocaeli'nin de bulunduğu 22 ilde haftalık vaka sayılarında artış devam ettiği takdirde Ramazan'da yeni kısıtlamalar gündeme gelecek. Bu illerde Ramazan ayı içerisinde restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathanelerin bayrama kadar yeniden paket servise geçebileceği konuşuluyor. Ortaokul 5, 6, 7 ve lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda ise yüz yüze yapılan eğitimlerin tekrar uzaktan yapılabileceği ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının geri dönebileceği de seçenekler arasında yer alıyor.

ÇİFT MASKE ÖNEMLİ BİR TEDBİR

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, konuya ilişkin olarak, "Bu süreçte akraba, taziye ziyaretleri yapmayalım. Yakınlarımızla telefon üzerinden görüntülü görüşelim. Çift maske önemli bir tedbir. Restoran ve kafelerde geçirdiğimiz süreyi kısa tutalım ve kalabalık mekânlarda çift maske takalım" değerlendirmesini yaptı.