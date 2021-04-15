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Bayramda 6 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

AA |  15 Nisan 2021 Perşembe - 12:13 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 12:17

Mondelez International Türkiye'nin markası Kent Ramazan Bayramı'nda 6 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kent, Ramazan Bayramı için  planladığı üretimini tamamladı.
 
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mondelez International  Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:
 
 "Toplam net hasılatımızın yüzde 20’sini hediyelik ve ikramlık şeker  kategorisi oluşturuyor. Bu bayram dönemi için de Gebze’deki üretim tesisimizde 11  bin tonluk üretim gerçekleştirdik. Bununla birlikte özellikle belirtmek isterim  ki istihdamın her zamankinden daha da önem kazandığı bu günlerde, Türkiye  genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere, 35 bin satış noktasında bayram  şekeri dağıtmaya ve bayram döneminde 6 bin 500 kişiye ek istihdam sağlamaya devam  ediyoruz."

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Kent istihdam Ramazan Bayramı
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