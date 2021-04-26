Ramazan Bayramı'nda 5 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Nefesler tutuldu

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tam kapanma gerçekleşecek mi? Bu soruların yanıtını bulacağı kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Revizyonun ardından gerçekleşecek ilk kabine toplantısında ana gündem koronavirüs salgını ile mücadele. Kısmi kapanmanın genişletilip genişletilmeyeceğine de kritik toplantıda karar verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ilk kez kabine toplantısında yer alıyor.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nda alınan kararlar, salgındaki son durum, vaka sayıları ve hastanelerde yoğunluk durumlarına ilişkin sunum yapacak.

Erdoğan, bir önceki kabinede vaka sayısında düşüş olmadığı takdirde daha sert tedbirlerin sinyalini vermişti. Toplantıda "kısmi kapanma" tedbirinin Ramazan ayı sonuna kadar devam etmesi yönünde karar alınması bekleniyor. Ancak daha geniş bir tam kapanma konusunda turizmciler başta olmak üzere talepler bulunuyor. Ek önlemler alınıp alınmaması konusunda kabinede detaylı değerlendirmeler yapılacak. Aşılamadaki son durum ve Rus Sputnik V aşısının gelmesi ve yerli aşı çalışmaları da toplantıda görüşülecek bir diğer başlıklar.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Peki yaklaşan Ramazan Bayramı’nda bir kısıtlama gelecek mi? Ramazan Bayramı’nda hareketliliğin en aza indirilmesi için Türkiye geneli bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı verilmesi bekleniyor. Bu çerçevede 5 günlük bir kısıtlama gündemde olacak.

BIDEN'IN "SOYKIRIM" AÇIKLAMASI

Kabinenin önemli bir diğer gündem maddesi ise ABD Başkanı Biden’in 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” ifadesi olacak. Erdoğan’ın Biden’le yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşması bekleniyor.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kuzey Irak ’ta Metina, Zap, Avaşin ve Kandil ’deki terör hedeflerine karşı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarındaki son durum hakkında bilgilendirme yapacak.

KIBRIS KONFERANSI