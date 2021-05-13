Ramazan Bayramı’na neden şeker bayramı deniyor? Ramazan ayının sona ermesiyle, bayramın heyecanı başladı. Bayram namazları kılındı, vatandaşlar birbirlerinin bayramlarını kutlamak için mesaj göndermeye devam ediliyor. Bayrama yönelik araştırmalar devam ederken, merak edilen konulardan biri de şeker bayramı olarak da anılan Ramazan Bayramı’na neden şeker bayramı denildiği oldu. Peki, Ramazan Bayramı’na neden şeker bayramı denir, şükür bayramı nasıl şeker bayramı oldu? Ramazan Bayramı ilk ne zaman kutlandı?

Ramazan Bayramı heyecanı koronavirüse rağmen devam ediliyor. Ramazan ibadetini yerine getiren vatandaşlar bayramın telaşını yaşarken, merak ettikleri konulara yanıt aramak için arama motorlarına yöneldi. Ramazan Bayramı’na neden şeker bayramı denir, deniliyor? Ramazan Bayramı ilk ne zaman kutlandı, şükür bayramı nasıl şeker bayramı oldu?

RAMAZAN BAYRAMI’NA NEDEN ŞEKER BAYRAMI DENİR?

Bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için Ramazan ismiyle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan rama? (‘kuru sıcak’) kökünden gelir. Bunun nedeninin Ramazan orucu ibadetinin ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olması olarak görülüyor. Bayramın Osmanlı dönemindeki adı olan "Iyd-ı Fıtır" isminden Türkçeleştirilmiştir. Iyd bayram demektir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır. Şükür sadakası olarak da bilinir. Bir teoriye göre bu "şükür" kelimesi zamanla "şeker"e dönüşmüştür. Bir başka teoriye göre ise Şeker Bayramı adı, Ramazan Bayramı'nda hurma ve şekerleme yeme geleneğine dayanır.

RAMAZAN BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Ramazan Bayramı, Hicret'in ikinci yılından sonra kutlanmaya başlandı. Bu bayramda yapılması gereken tüm törenler ve ibadetler Muhammed tarafından düzenlendi. İlk Ramazan Bayramı’yla ilgili işlemler de onun tarafından yapıldı.

Bayram kutlamaları

Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan Bayramı'nın ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bugünde oruç tutulmaz.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını genellikle erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca Müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan Bayramı’nda çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.

Müslümanlar zekât görevini bu bayramda yerine getirirler.

Bayram tatili

İslam ülkelerinde arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan günler resmî tatil ilan edilir. Diğer ülkelerde farklı uygulamalar olmakla birlikte Batı'daki bazı büyük firma ve devlet kurumları Müslüman çalışanlarına bayram izni verir.