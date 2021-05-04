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Ramazan Bayramı kaç gün tatil? 10 Mayıs resmi tatil mi, 9 günlük resmi tatil ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı kaç gün tatil? 10 Mayıs resmi tatil mi, 9 günlük resmi tatil ne zaman başlıyor?