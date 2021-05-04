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Ramazan Bayramı kaç gün tatil? 10 Mayıs resmi tatil mi, 9 günlük resmi tatil ne zaman başlıyor?

04 Mayıs 2021 Salı - 10:59 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 10:59

10 Mayıs resmi tatil mi, bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı için sayılı gün kaldı. Ramazan ayı boyunca ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, koronavirüs gölgesinde geçse de bayram tatili için plan yapamaya başladı. Bayram tatilini değerlendirmek için plan yapacaklar bayram tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, bayram tatili kaç gün olacak, Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?


Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Bayram tatili için heyecan dorukta. Mayıs ayına denk gelecek olan tatil Ramazan ayının sona ermesiyle başlayacak. Peki, 9 günlük resmi tatil ne zaman başlıyor?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN RESMİ TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü devam edecek olan Ramazan bayramı üç gün sürecek.

Pazar günü ile birleştiğinde arefe günü öğleden sonra eklenince 4,5 gün olacak. Pazar günü dışında bayram tatilinde çalışanlar mesai yapacak.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 ÇarşambaRamazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi

10 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

 

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