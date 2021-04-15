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Ramazan Bayramı ile ilgili flaş karar! Tam kapanma...
Ramazan Bayramı, hafta içi ve hafta sonu ilgili flaş karar! Ve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. İki hafta boyunca kısmi kapanma başladı. Eğer vaka sayıları beklenilen seviyeye inmezse yeni kısıtlamalar gelecek. Ayrıca Ramazan Bayramı için tam kapanma seçenekleri masada. 81 ile gönderilen genelge ile birlikte hafta içi saat 19.00’dan 05.00’e kadar, hafta sonu ise tamamen sokağa çıkmak yasak olacak. Ancak çalışma kâğıdı olanlar bu yasaktan muaf tutulacak. Kısıtlama, turistleri de kapsamayacak. Ama ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu kişiler sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak. Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bütün iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak. İşte sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tam detaylar...
Kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs yasaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta boyunca kısmi kapanma olacağını söyledi. Eğer vaka sayıları beklenilen seviyeye inmezse yeni kısıtlamaların gelebileceğini aktardı.