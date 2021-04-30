Ramazan Bayramı ile ilgili flaş açıklama! Alarm verildi

Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs ile mücadelede yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' uygulaması başlarken, tam kapanma öncesi büyükşehirlerden adeta Kovid-19 göçü yaşandığına dikkat çeken uzmanlar. bayramda ev ziyaretleri yapılması durumunda büyükşehirlerdeki virüsün yükünün Anadolu’ya yayılacağı uyarısında bulundu.