Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiriyor! Hükümet harekete geçti. 13 milyon emekliye müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Zam geliyor. Emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyelerinde yapılacak zamlardaydı. Emeklileri ilgilendiren ödemelerle ilgili müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Emeklinin maaşına ek ödenen bayram ikramiyesinin ödeme tarihi belli oldu ve bayram ikramiyelerine yapılacak zam ile ilgili ilk işaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Emeklinin bayram ikramiyesinin ödeme tarihini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikramiyenin enflasyon oranında artırılacağının da müjdesini verdi. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesine zam geldi mi? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Milyonlarca emeklinin gözü Ramazan ayı ile birlikte emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zamlardaydı. 13 milyon emekli bayram ikramiyelerine ne zaman zam geleceğini merak ediyordu. Emekliye Ramazan müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesine zam geldi mi? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU? ZAM GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde konuştu. Erdoğan 'Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.' ifadelerini kullandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

"Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.

Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz. Hizmet ve turizm sektörü başta olmak üzere salgından etkilenen çeşitli alanlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Dükkanı kapana her kardeşimizin derdi bizim derdimizdir."

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılıyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması bekleniyor.