Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün?

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Mübarek ayların sonuncusu Ramazan ayı kısa bir süre sonra idrak edilecek. Ramazan ayı sonrası Ramazan Bayramı kutlanacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için sayılı gün kaldı. Ramazan ayı ve bayramı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayınladığı dini günler takvimiyle belli oluyor. Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mübarek üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü de son gün ve aynı zamanda arefe olacak.

RAMAZAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA?

Ramazan ayının sona ermesinin ardından başlayacak olan Ramazan Bayramı’nın ilk günü ise 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak.

Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek.

Pazartesi ve Salı günleri de bayram tatiline eklenirse tatil süresi 9 güne çıkarılabilir aksi takdirde normal şartlarda bayram tatili Pazar günü ile beraber toplamda 4,5 gün olacak.