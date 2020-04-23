Ramazan Ayında Yağ Yakmak İçin Nasıl Beslenme Uygulanmalı? İftar Ve Sahurda Yiyilecek Yemekler Ve Tavsiyeler

Ramazan ayının gelmesi beslenme alışkanlıklar da değişime uğramaktadır. Özellikle oruç tutarken iftarda ve sahurda bazı besinler daha çok tercih edilmelidir. Hem oruç tutar iken çok zorlanmamak hem de dengeli beslenmek için ramazanda beslenme alışkanlıkları dikkat edilmelidir.

Bilindiği üzere beslenmek spor yapan veya yapmayan herkes için olmazsa olmaz bir konudur. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte özellikle zayıf kalmak isteyenler ve sporcular için bu ayda nasıl beslenmeliyiz sorusu çok sık sorulmaktadır.

Ramazan ayında oruç tutan bazı sporcuların beslenmeleri konusunda zorlandıkları pek çok konu bulunmaktadır. Fakat bu durumu kolaylaştırmak oldukça kolaydır. Ramazan ayında oruç tutar iken formda kalmak ve yağlı beslenmemek oldukça basittir. Ramazan ayındaki

Ramazanda günlük yemek saatlerinin değişmesi ile birlikte beslenme alışkanlıklarında da ani değişimler yaşanmaktadır. Bu durum ramazan ayında kilo almak gibi problemlere yol açabilir. Ramazan ayında menüsünde doğru bir şekilde beslenmek kilo kontrolünü sağlamaktadır. Ramazan ayında kilo almamak ve dengeli beslenebilmek için öneriler şunlardır:

- İlk olarak ramazan ayında oruç tutan kişiler sağlık lı, yeterli ve dengeli beslenmeye daha fazla özen göstermelilerdir. Genelde 3 veya 4 öğün tüketilen besinlerin 2 öğüne düşmesi beslenme düzenini de tamamen değiştirmektedir. Bu 2 öğün içerisinde tatlı ve hamur işinin fazla yenmesi kilo problemlerine sebep olabilir. Su, kuru baklagil, sebze ve meyve tüketimine daha fazla ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu sebeple hamur işi, fazla tuzlu ve fazla tatlı besinlerden kaçınılması gerekmektedir.

- Ramazan ayında yağ yakımının sağlanması ve kilo alınmaması için çok yağlı tuzlu ve şekerli yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Bunun yerine mide ve bağırsak sisteminde uzun süre kalabilen lifli ve selüloz içeren sebzelere, meyveler ve tam buğday ekmeği tercih edilmelidir.

- Ramazan ayında iftarda çok sıcak veya çok soğuk olmayan hafif bir çorba ile başlamak oldukça önemlidir. Özellikle bağırsak problemi yaşayan kişiler için çorbalarına yulaf eklemeleri veya keten tohumu koymaları gerekir. Etli veya etsiz yemeklerin fazla yağlı olmamaları ve yoğurt tüketimi de oldukça önemlidir. Tatlı yemeyi çok sevenler ise hafif sütlü tatlıları tercih etmelilerdir.

- Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken en büyük nokta beslenmenin mutlaka protein ağırlıklı yapılmasıdır. Protein içeriği fazla olan gıdalar midenin boşalma süresini uzatacağından sizi daha uzun tok tutacaktır. Bu sebeple en büyük protein kaynağı yumurtanın tüketilmesi gerekir. Bunlar dışında yoğurt, peynir gibi gıdalar gaz problemi olmayan kişiler için önerilmektedir.

- Ramazanda kilo kontrolünün sağlanması için mutlaka sahura kalkılması gerekir. Sahur yapıldıktan en az 40 dakika sonra uyunması gerekir. Bunun dışında yemekten önce su içmek ve hafif gıdaları tercih etmek de oldukça önemlidir.

İftarda ve Sahurda Yiyebilecek Yemekler ve Tarifler

Ramazan ayının gelmesi ile beslenme alışkanlıklarında büyük değişimler yaşanmaktadır. Gün içerisinde yaklaşık 13-14 saat aç kalınmasından dolayı iftarda ve sahurda beslenme düzenine dikkat edilmesi gerekir.

Ramazan ayı boyunca sağlıklı beslenebilmek için sahurda mutlaka tercih edilmesi gereken besin yumurta olmalıdır. Bunun yanında zeytin, peynir ve mevsim salatası hem midenin korunmasında hem de sağlıklı beslenmek için bu besinler tüketilmelidir. Bunun dışında sahurda dikkat edilmesi gereken başka bir nokta ise şekerli, karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerin tüketimine dikkat edilmesi gerektiğidir. Özellikle gluten ve karbonhidrat içeren yiyeceklerden uzak durulması gerekir.

İftarda ise tercih edilmesi gereken besin türleri çorba, salata ve et veya sebze yemekleri olmalıdır. Abartılı olan iftar sofralarından kaçınılmalıdır. Ağır yemeklerin tüketilmesi kan şekerinde dengesizlik yaratabilir. Bu da sağlık problemlerini beraberinde getirir.