Rahat bir uyku uyumak için çoğu kez içten gelerek okunan bir dua, sıkıntıları, problemleri def etmek için faydalı olabiliyor. Çoğu kişi uykuya dalmadan önce gece okunacak duaları araştırıyor. Geceyi rahat ve huzurlu geçirmek ve hemen uykuya dalmanızı sağlayarak sizi güvende tutacak duaları derledik. Peki, Ramazan ayında uyku duası okumanın yararları ve faziletleri nelerdir? Uyku Duası nasıl okunur? Uyku duasının Türkçe Arapça okunuşu...

Uyku duası uyumadan önce okunan, geceyi huşu ve huzur içinde geçirmenizi sağlamak için okunan dualardan oluşur. Kişinin mevcut sıkıntılarından uzaklaşması ve rahat bir uyku uyuması için pek çok dua bulunuyor. Bu dualar güzel rüyalara rahat bir uyku çekmeye vesile olur. Özellikle de uykuya hemen geçemeyen bireyler uyku sorunu olan insanlar uyku duası ile rahatlamaya çalışır. Kuranı Kerimde uyku duası şeklinde yer alan ayetler de bulunmaktadır. Uyku duası olarak bu ayetler de okunmaktadır. Kuranı Kerimde ayet olarak yer almayan çeşitli ve birden fazla uyku duası da yer almaktadır.

UYKU DUASI NASIL OKUNUR?

Uyumadan önce okunabilecek çok sayıda uyku duası vardır. İslamiyet bu konuda kişilere cömert davranmıştır. Kuranı Kerimde yer alan uyku duası ayetleri de bulunmaktadır. Kuranı Kerimde yer almasa bile peygamberlerin okuduğu ve zamanın büyük ustalarının okuduğu uyku duaları mevcuttur.

En çok bilinen uyku duasının okunuşu aşağıdaki gibidir:

Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke. Amentü bi-kitabike'l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike'llezi erselte

UYKU DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Uyku duasının Türkçe okunuşu şöyledir:

Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike'l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike'llezi erselte.

Uyku duasının Türkçe Tefsiri:

Allah'ım! kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşı yine senden sığınacak yoktur indirdiğin kitabı ve gönderdiğin peygambere inandım.

Uyku duasının Arapça okunuşu şöyledir:

Allahümme ğarati'nnucumu vehedeeti'luyunu ve entelhayyu'l gayyumullezi la te'huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya gayyumu ihdileyli veenim ayneyya.

Uyku duasının Arapça tefsiri:

Yüce Allahım, tüm gözler sükuna erdi, yıldızlar battı. Sen ki, uykusu tutmayan ve uyuklamaya geçemeyen Hayy ve Kayyum’sun. Ey Yüce Allah’ım! Bana bu geceyi sükuna erdir, gözlerimi uyut ve uyumama yardımcı ol Yarabbim. dedikten sonra Nas ve Felak sureleri okunur.

RAMAZAN AYINDA UYKU DUASI YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Ramazan ayında uyku duası yararları ve faziletleri şöyle sıralanmaktadır:

- Uyku sorununu çözerek Ramazan ayında uykunuzu almanızı sağlamaktadır.

- Rahat bir şekilde uyuduktan sonra oruç da rahat tutulmaktadır.

- Günün stresinden ve probleminden uzaklaştırmaktadır.

- Ramazan ayında ibadetler daha rahat bir şekilde gerçekleşmektedir.

- Uykusuzluğu gidermektedir.

- Kafadaki düşünceleri yok etmektedir.

- Aynı zamanda uyku duası Ramazan ayında imanı da tazeler.

- Gözlerinizi yormadan hemen uykuya dalmanızı sağlar.

- Uykusuzluğa çare ve şifa yaratır.

- Rahat uyku çektiğiniz için hastalıklara da şifa olmaktadır.

- Gündüz çok daha rahat uyanmanızı sağlamaktadır.

- Sağlıkla beraber gece ve gündüz huzuru sağlamaktadır.

- Uyku esnasında güzel rüyaların görülmesine vesile olur.

- Uykunuzun düzenli olmasını sağlar.

- Gündüz ve gece yaşam kalitenizi arttırır.

- Ramazanda sabah erken saatlerde ve gün içerisinde daha rahat namaz kılmanızı sağlar.

- İftar ve sahur vakitlerinde orucunuzu daha sağlam kafayla açmanızı sağlar.

- Yemek yeme sisteminizde Ramazanda rahat uyku ile düzene girer.

- Verimli uyku çekmenizi sağlar.

- Uyku duası sadece uykuyla ilgili değil vücut çalışma prensibinizi de olumlu etkiler.

- Uyumadan önce kalp huzuru sağlar.

- Uyku duasını sadece uyuyamayanlar değil uyku ile herhangi bir sorunu olmayanlar da okuyarak gecelerinin daha rahat geçmesini sağlamaktadır.

- Uyku duası uyku esnasında korkuyu azaltır.

- Kötü ve çirkin rüyalar görülmesini engeller.

- Ramazan ayında oruç tutulurken kan şekerinin düşmesinden dolayı kişi sinirli ve öfkeli olabilir. Gece okunan uyku duası ile gündüzleri bu stres azalır.

- Uyku duası yorgunluğu da hem psikolojik hem de fiziksel olarak rahat uyku ile giderir.