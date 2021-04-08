Ramazan yasakları ve tam kapanma durumu gündemde... Milyonlar Ramazan ayında alınacak tedbirleri merak ediyor. Vaka sayılarındaki artış ve mutasyon haberlerinin ardından gündemde olan tam kapanma durumu ile ilgili gelişmeler anbean takip ediliyor. Ramazan ayına ilişkin ek tedbirler sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan yasaklarının anahatlarını son kabine toplantısının ardından açıklamıştı. Gözler, Ramazan yasaklarının detaylarının yer alacağı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine çevrildi. Genelge ile netlik kazanacak yasaklar ile ilgili ön tedbirler yerinde karar döneminde il valiliklerince duyuruluyor. Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazına ilişkin detayları paylaştı. Peki, Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Tam kapanma ne zaman? Ramazan yasakları mı geliyor? 21 günlük tam kapanma olur mu? Ramazanda tam kapanma var mı? İşte tüm detayları ile Ramazan ayı yasakları ve tam kapanma ile ilgili merak eidlenler...

Milyonları ilgilendiriyor. Ramazan ayı için ek tedbirler alınıyor. Yeni kararlar uygulamaya konulacak ve Ramazan yasakları başlayacak. Ramazan ayında başlayacak tedbirler pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ramazanda sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma durumu vatandaşın gündeminde... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke genelinde hafta sonu kısıtlaması uygulayacağız" demiş Ramazan yasakları ile ilgili detayları paylaşmıştı. Peki, Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Tam kapanma ne zaman? Ramazan yasakları mı geliyor? 21 günlük tam kapanma olur mu? Ramazanda tam kapanma var mı? İşte tüm detayları ile Ramazan ayı yasakları ve tam kapanma ile ilgili merak eidlenler...

RAMAZANDA TAM KAPANMA VAR MI?

Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs mücadelesinde vaka sayısının artmasının ardından yeni kararlar hayata geçirildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara yönelik yaptığı açıklamada, "Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak." dedi. Ramazan ayında il fark etmeksizin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kafe ve restoranlarda ise paket servis geçerli olacak.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Ramazanda kapanma olup olmayacağı, son Kabine Toplantısının da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından genel çerçevesi belirlenen kapanma için açıklamalar şu şekilde;

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

KİŞİ BAŞI 1500 LİRA DESTEK