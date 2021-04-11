Ramazan ayında orucu rahat ve kolay geçirmek için pratik ipuçları

Ramazan ayı, dünyanın her yerinden Müslümanlar için yılın en özel ayıdır. Ramazan ayı müslümanların dinleriyle daha derin bağ kurduğu, kendileri üzerine düşündükleri, birlik ve beraberlik ayıdır. Gelenekler farklılaşsa da Ramazan ayında oruç tutmak ortak ibadettir. Biz de Ramazan ayı boyunca oruç tutacaklar için basit ipuçlarını derledik. İşte, Ramazan ayında güvenle oruç tutmak için pratik ipuçları...

Ramazan ayı boyunca gün doğumu ve gün batımı arasında yemek yememeyi ve su içmemeyi içeren oruç, her müslüman için irade sahibi olmayı, hayır yapmayı, bol dua ile geçirilen günleri ifade eder. Her ne kadar zor gibi görünse de bu ayı oruç ve ibadetle geçirmek pek çok kişi için önemli. Ramazan sağlık lı hale getirmek ve Ramazanı rahat geçirmek için püf noktalarını sizin için derledik. İşte Ramazan ayında rahat, güvenli ve sağlıklı oruç için pratik ipuçları...

SAHURU ATLAMAYIN

Çoğu kişi gece kalkmakta zorlandığı için sahur yapmadan orucunu tutmayı tercih eder. Gün doğumundan önce erken saatlerde yemek yemek zor olsa da uzmanlar sahur öğününü atlamamak gerektiğini dikkat çekiyor. Sahurda tercih ettiğiniz yiyecek seçimleri de gün boyunca enerjinizi etkileyebilir. Pek çok kişi sahurda basit karbonhidratlara yöneliyor. Ancak uzmanlara göre sahurda tüketilen basit karbonhidratların oruçta uzun vadeli enerji sağlamayacağını belirtiyor. Bunun yerine, sağlıklı yağlar ve proteinlerin yanı sıra meyve ve sebzelerle eşleştirilmiş tam tahılları yemeyi tercih edebilirsiniz.

SUSUZLUK

Su hayati derecede önemlidir ve sağlık açısından birçok faydası vardır. Yeterince su içmemek, kötü ruh hali, artan yorgunluk, hafıza ve enerji seviyelerini etkileyebilir. Su başlı başına baş ağrısı, migren, böbrek taşı ve kabızlık sorunlarının önlenmesinde önem taşıyor. Ayrıca özellikle bütün gün yemek yiyemediğinizde su içmenin iştahı azalttığına dair bazı kanıtlar da bulunuyor. Özellikle sahurdan önce ve iftardan sonra uzmanlar tarafından önerilen su alımını karşılamak orucu rahat geçirmek için önem taşıyor. Gece boyu başucunuzda mutlaka su bulundurun ve mümkün olduğunca için. Ramazanda, yediğiniz yiyeceklere de dikkat etmeniz faydalı olabilir. Ramazan ayında tatlılar çok cazip gelse de, bunun yerine su içeriği yüksek yiyecekleri tercih etmeye çalışın. Uzmanlar, içeriğinde fazla su bulunduran meyve ve sebzeleri akşam yemeğinize entegre etmenizi öneriyor. Öğünlerinizde çilek, karpuz, kavun, salatalık, kabak, domates ve biberi mutlaka bulundurun ve yemeklerinizde kullanın.

PORSİYONLARI AYARLAYIN

Ramazan ayında geleneksel yemekler sıklıkla iftar sofralarının olmazsa olmazlarıdır. Geleneksel yemekler özellikle Ramazan'da ön plana çıksa da dikkatli tüketmekte fayda var. Türk mutfağına özgü geleneksel yemeklerin pek çoğu çok yağlı ve ağır olabiliyor. Çok sevseniz de her zaman porsiyonlara dikkat etmeye çalışın. Aşırıya kaçmanız durumunda ertesi gün kendinizi bitkin ve yorgun hissedebilirsiniz. Unutmayın Ramazan bir günlük değil, bir ay süren bir ibadet. Vücudunuzu aşırı yemekle yormayın. Günün sonunda aşırı yemek tüketiminin daha fazla kilo alımına sebep olabilieceğini unutmayın. Uzmanlar iftarda hurma, su ve biraz meyve ile orucu açmayı, yemeğe geçmeden önce biraz ara vermenin yararlı olabileceğini belirtiyorlar. Özellikle meyveden elde edilen doğal şekerlerin vücuda yemek yediği hissi uyandırdığı biliniyor. Vücut açlık hissetmiyor ve aşırı yemek yeme isteği azalıyor.

İftar yemeğinizi şu şekilde ayarlayın:

Sebze veya salata: Yarım tabak.

Karbonhidratlar: Bir tabağın dörtte biri. Rafine karbonhidrat yemeyi seçerseniz, minimumda tutmaya dikkat edin.

Protein: Bir tabağın çeyreği.

SAĞLIK DURUMUNUZU GÖZDEN GEÇİRİN

Kronik hastalığa sahip olmak, oruç tutamayacağınız anlamına gelmez. Oruç tutmak istiyorsanız mutlaka doktorunuza danışın ve öneriler alın. Doktorunuza ilaç saatlerini nasıl ayarlamanız gerektiğini mutlaka danışın. Diyabet ve hipertansiyon gibi yaygın rahatsızlıkları olan kişiler, durumları stabil ve kontrollü olduğu sürece oruç tutabilirler. Bununla birlikte, kan şekerini ve kan basıncını yakından izlemeleri, yeterli su alımını sağlamaları ve ilaçlarının zamanlamasını ayarlamaları gerekecek.