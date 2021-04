Ramazan Ayında Kehf Suresi okumanın yararları ve faziletleri! Kehf Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Kehf Suresi Kuran’da 18. Sırada olan ve iniş sırası açısından 69. Sırada olan suredir. Mekke ’de nazil olmuştur ve toplamda 110 ayetten oluşur. Kehf Suresi adını 9 ila 26. Ayetler arasında hikâyeleri anlatılan “ Ashabı Kehf” den almıştır. Çok önemli olan surelerden biridir. Faziletleri büyük olan ve aslında her hafta düzenli bir şekilde okunması gereken surelerden biridir. Kehf Suresi dahil olmak üzere tüm sureler mutlaka anlamı bilinerek, tefsirini en az bir defa okumuş olarak, bilinçli şekilde okunmalıdır. Surelerin ne anlattığı, bizlere hangi öğütlerin verildiği, hangi yasaklamaların olduğu, hangi müjdelerin olduğu mutlaka bilinmelidir. Bunların bilincinde okuma yapmak çok önemlidir. Bu şekilde ve yalnızca Arapça sının okunması halinde bile birçok fazileti vardır. Ramazan ayında Kehf Suresini okumuş olmak faziletlerin daha fazla artmasını sağlayacaktır.

Ramazan Ayında Kehf Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Kehf Suresinde anlatılan birçok önemli olay ve çıkarılacak bir sürü ders bulunuyor. Kehf Suresinin Ramazanda ve geri kalan tüm zamanlarda da okunmasının faziletleri şunlardır:Hadisi şerifte belirtildiğine göre; bir kişinin Kehf Suresindeki ilk on ayeti ezberlerse, o kişi Deccal fitnesinden korunur.

Başka bir hadisi şerifte şu şekilde buyuruluyor; Hangi kişi Kehf Suresini okur ise, kişinin bulunduğu yerle Mekke şehri arası, kendisinin Kehf Suresini okumasından dolayı nur olur. Kim Kehf Suresinin en son on ayetini okur ise; ardından Deccal çıkacak olur ise, Deccalın artık o kişiye zararı olmaz.

Cuma günü kim Kehf suresi okur ise, kişinin ayağının bastığı yer ile gökyüzüne kadar nur fışkırır. Fışkıran bu nur kişinin yolunu kıyamet gününde aydınlatır. Kişinin iki Cuma günü arasında işlediği küçük günahlarda bağışlanır.

Resulallah (Sav) ashabına şöyle buyurdu: “Büyüklüğü ve azameti ile gök ve yer arasını dolduran sureyi size bildireyim mi? Bu sureyi yazan kişiye de yine gök ve yer arası doluluğunca ecir bulunmaktadır. Kim Cuma gününde o sureyi okursa, iki Cuma günü arasında işlediği küçük olan günahlar affolunur. Bu sure Kehf Suredir.”

Bir hadisi şerifte bildirildiğine göre; kim yatmadan önce Kehf Suresinin sonundaki 5 ayeti okur ise, Allah kişiyi istediği saatte uyandırır.

Kehf Suresinin okunduğu eve şeytan giremez

Cuma gündüzünde veya Cuma gecesinde Kehf Suresini okumak oldukça sevaptır.

Kehf Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri

Kehf Suresinin başlangıcında Kuran-ı Kerimden bahsedilir. Kuran-ı Kerimin indirilme amacı belirtilir. Kuran’ın talimatlarına göre insanların iman eden ve etmeyen olarak ikiye ayrıldığını, imana eden kişilerin epey güzel mükafatlara nail olacakları ve iman etmeyenlerin cezalandırılacaklarını belirtir. Resulallah (sav)’in görevinin yalnızca tebliğ olduğunun, bunun dışında İslam ’a davet etmekte kendini telef edecek kadar yorucu yola girmemesi tavsiye edilir. Kehf Suresinde esas olarak ahiret hayatının ve dünya hayatının önemi, dünyanın geçici nimetlerine aldanmadan Allah’a ve ahirete iman etmenin öneminin üzerinde durulmaktadır. Oldukça dikkat çekici bir üslup kullanılarak anlatılmakta olan Ashabı Kehf kıssası, bahçesi olan varlıklı şımarık kimse ve oldukça fakir olan diğer kimsenin hikayesini ve dünya hayatının geçiciliğiyle alakalı oldukça çarpıcı örnekler anlatılmaktadır. İnsanların mahşer alanında toplanışı, amel defterlerinin açılması ve içinde küçük –büyük ne varsa her şeyin yer aldığı, e ufak ayrıntının dahi ihmal edilmediğini gören suçlu kişilerin yaşadıkları halden bir manzara resmedilir. Kuran’ın ana amacına tekrar dikkatler çekilir ve ardından Musa (as) ve Hızır (as) arasında geçen ve insan aklının sınırlarını zorlayan kıssa anlatılır. Ardından Zülkarneyn’in eşi görülmemiş bir dünya saltanatının önemli noktalarına temas edilir.