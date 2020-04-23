Ramazan ayında kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığı çözmek için yapılması gerekenler

Ramazan ayında beslenme düzenine dikkat etmeyenlerin sıklıkla karşılaştığı sağlık sorunlarının başında kabızlık geliyor. Peki ramazan ayında kabızlığa ne iyi gelir? Ramazan'da kabızlığı çözmek için yapılması gerekenler nelerdir? İşte kabızlık problemi ile ilgili tüm bilgiler...

Ramazan ayında beslenme düzenine dikkat etmeyenlerin sıklıkla karşılaştığı sağlık sorunlarının başında kabızlık geliyor. Kabızlık, ihmal edildiği takdirde çok daha büyük hastalıklara da yol açabilmektedir.

Beslenme konusundaki istikrarsızlık kadar hatalı tuvalet alışkanlıkları da kabızlık probleminin ana nedenleri arasındadır. Hem basur hem de fistül gibi rahatsızlıkların başlangıcında da bu hastalık kilit rol oynamaktadır.

Ramazan ayında kabızlığa ne iyi gelir?

1- Sık sık ve az az yemek: Sık sık kabızlık sorunu yaşayan bireyler, yeme alışkanlıklarını komple değiştirmelidir. Özellikle iftar vaktinde midenin hazmını zorlayacak miktarda fazla yemek, kabızlığın başlıca sebepleri arasında gösteriliyor. Bunun için az az ama sık sık yeme alışkanlığı kazanılmalıdır. Bu sayede uzun bir süre boş kalan mide, iftar zamanında sonra zorlanmaz ve kişiler sindirim problemleri yaşamaz.

2- Maden suyu içmek: Maden suyu, özellikle yemeklerden on - on beş dakika sonra tüketilebilir. Mideyi hazmını kolaylaştıran maden suyu içerdiği mineraller ile de son derece sağlıklı bir içecektir. İsteyenler maden sularına yarım limon da ekleyebilir. Küçük küçük yudumlarla içilmesi önerilir.

3- Bol bol sıvı tüketmek: Beslenme uzmanları ve doktorlar günde en az 2 litre su tüketilmesi gerektiğini dile getiriyor. Bununla birlikte birçok farklı bitki çayı da midenin rahatlamasını sağlamaktadır. Bağırsaklardaki kötü gazların giderilmesi için papatya çayı, ada çayı, rezene ve yeşil çay tüketilebilir.

Ramazan'da kabızlığı çözmek için yapılması gerekenler:

1- Yürüyüş ve egzersiz yapmak: Yemeklerden sonra yarım saat ile bir saat aralığında yürüyüş yapmak, mide hareketlerini düzenler. Aynı zamanda hazımsızlık başta olmak üzere birçok farklı sindirim bozukluğunun da önüne geçmektedir. Bunun dışında evde mekik ve şınav gibi küçük egzersiz hareketleri de yapılabilir.

2- Yavaş ve çiğneyerek yemek: Sıklıkla yapılan yanlışların başında besinleri hızlı ve çiğnemeden yutmak geliyor. Bu, birçok farklı hastalığa yol açabildiği gibi kabızlığın da en önemli nedenlerinden biridir. Bunun yerine her öğünde yemekler yavaş yavaş ve çiğnenerek tüketilmelidir. Bu sayede mide ve bağırsaklar çok daha hızlı bir şekilde sindirimi gerçekleştirir.

3- Orucu su ya da hurma ile açmak: Orucu açarken mutlaka su ya da hurma tercih edilmelidir. Yemeğe çorba gibi sindirimi kolay olan gıdalarla başlamak da sıklıkla tavsiye ediliyor. Sonrasında ise yemeğe on - on beş dakika kadar ara verilip midenin rahatlaması sağlanabilir. Direkt olarak ana yemekle orucunu açanlarda ise mide ağrısı, gaz, hazımsızlık ve buna bağlı olarak kabızlık şikayetleri sıklıkla görülmektedir.

Kabızlık problemi yaşamamak için dikkat edilmesi gerekenler:

1- Çay - kahve tüketimi en aza indirilmeli: İçerisinde yüksek miktarda kafein bulunduran kahve, sindirim sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda özellikle akşam yemeklerinden sonra içilen çaylar da kabızlığa dolaylı olarak etki edebiliyor. Bunun önüne geçmek için İçerisinde yüksek miktarda kafein bulunduran kahve, sindirim sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda özellikle akşam yemeklerinden sonra içilen çaylar da kabızlığa dolaylı olarak etki edebiliyor. Bunun önüne geçmek için Ramazan ayı boyunca çay - kahve tüketimi en aza indirilmelidir. Yerine taze sıkılmış meyve suları ve bitki çayları tüketilebilir.

2- Aşırı yağlı ve tuzlu gıdalardan uzak durulmalı: Ramazan ayında çok yemek değil dengeli beslenme prensipleri ön planda tutulmalı. Bunun için aşırı yağlı ve tuzlu gıdaların tüketimine ara verilmelidir. 'Basit karbonhidrat' adıyla bilinen hamur işi gıdalar ise haftada en az bir gün, aşırı kaçılmadan tüketilebilir. Bu tür gıdaların yerine meyve, badem, ceviz gibi sindirimi çok daha kolay gıdalar tercih edilebilir.

3- Şeker tüketimine dikkat edilmeli: Son olarak şerbetli tatlılar yerine bitter gibi hem hazmı kolaylaştıran hem de bağışıklık sistemini güçlendiren ürünler tüketilmelidir. Aynı zamanda asitli ve şekerli içecekler de kabızlığa yol açtığı için sık aralıklarla içilmemelidir.