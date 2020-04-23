Ramazan ayında ilaç kullanımı nasıl olmalı? Düzenli ilaç ve antibiyotik kullananlar nelere dikkat etmeli?

Ramazan ayında ilaç kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Bundan dolayı ramazan ayında sağlıklı bir şekilde oruç tutarak aynı zamanda ilaç kullanımını da sağlıklı bir şekilde yürütebiliriz. Peki ramazan ayında ilaç kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte tüm bilgiler...

Ramazan ayında ilaç kullanmak zorunda olabiliyoruz. Bundan dolayı ramazan ayında sağlıklı bir şekilde oruç tutarak aynı zamanda ilaç kullanımını da sağlıklı bir şekilde yapabiliriz. Ramazan ayında yemek saatlerinin değişeceği için ilaç kullanım saatleri de bu şekilde değişecektir.

Özellikle düzenli ilaç kullanan kişiler ramazan ayında ilaç kullanırken dikkat etmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bazı ilaçlar günde 1 defa bazı ilaçlar ise günde 2 veya daha fazla alınarak tüketilmektedir. Ramazan ayında da bu ilaçları düzenli bir şekilde tüketebilmek için öncelikle 24 saatlik zaman dilimine uygun olacak şekilde bir düzenleme yapılması şarttır.

Ramazan ayında ilaç kullanımı nasıl olmalı?

Öncelikle ramazan ayında ilaç kullanırken mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Doktorunuzun onay vermesi durumunda ramazan ayında ilaç kullanabilirsiniz. Özellikle yaz mevsimine denk gelen ramazan aylarında sahur ile iftar zamanının uzun olacağından dolayı gün içerisinde birden fazla ilaç tüketen kişilerin doğru bir şekilde ilaç tüketmesi gerekmektedir. Ramazan ayında ilaç tüketirken doktorunuza ilaç saatlerinin sahur ile iftar zamanında içilip içilemediğini danışabilirsiniz. Doktorunuzun onay vermesi durumunda ilaçlarınızı günde 2 defaya mahsus olmak üzere hem sahurda hem de iftarda alabilirsiniz.

Ramazan ayında yemek saatleri alışıla gelmişin dışına çıkacağı için mutlaka ramazan ayında ilaç saatlerimizi yemek saatlerine göre endekslemek gerekiyor. Ramazan ayında doğru ilaç kullanımı iftar ve sahur zamanlarına göre yapılacaktır. Örneğin aç karnına eğer bir ilaç alınması gerekiyorsa sahurdan önce ilacı alarak yarım saat sonra sahur yapmak önemlidir. Eğer ki tok karnına bir ilaç alınması gerekiyor ise sahur yaptıktan sonra en az yarım saat beklemeli daha sonra ilaç alınması gerekmektedir.

Günde iki defa tok karnına ilaç alınacaksa ramazan ayında bunu sahur yaptıktan sonra ve iftar yaptıktan sonra alınması doğru olacaktır. İftar ve sahur yaptıktan sonra mutlaka yarım saat beklemeli ondan sonra ilaç alınması doğru ilaç kullanımı açısından önem teşkil edecektir.

Ramazan ayında ilaç kullanırken sağlığınıza dikkat etmeniz gerekmektedir. Doktorunuz ilaç kullanımı için size en iyi tavsiyeleri verecektir. Bu yüzden doktor tavsiyelerini dinlemek ilaç kullanımı açısından önem teşkil ediyor.

Düzenli ilaç ve antibiyotik kullananlar nelere dikkat etmeli?

Özellikle ramazan ayında düzenli ilaç kullananların yeniden bir ilaç saatlerinde düzenlemeye gitmesi oldukça önemlidir. Antibiyotik kullananlar ise dikkat etmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Antibiyotik kullanırken ilaç saatlerine ve zamana dikkat etmek gerekiyor. Ramazan ayında antibiyotik kullanırken antibiyotik alımlarınızı iftar ve sahura göre düzenlemiş olmanız gerekiyor.

Ramazan ayında antibiyotik ve düzenli ilaç kullanıyorsanız oruç tutarken bu ilaçlarınızı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor. Doktorunuzun onay ermesi durumunda düzenli ilaçlarınızı ve antibiyotiklerinizi ramazan ayında kullanmaya devam edebilirsiniz.

Doktorunuzun onay vermesi durumunda antibiyotik kullanırken bir sahurda bir de iftarda kullanabilirsiniz. Aynı şekilde düzenli ilaç kullanırken de ilaç saatlerinizi yine sahur ve iftara göre ayarlamanız gerekmektedir. Eğer düzenli ilaç kullanırken aç karnına ilaç almanız gerekiyorsa iftar esnasında önce ilacınızı alarak orucunuzu açabilirsiniz. İlacınızı aldıktan sonra ilacın vücutta etki etmesi için yarım saat 45 dakika beklemeniz önerilir.

Bu dakikadan sonra ise yemek yemeye başlayabilirsiniz. Aç karnına ilaç almanız durumunda buna oldukça fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Aç karnına ilacı içerek daha sonra ise yemek yemeye başlayınca ilacın bir etkisi olmayacaktır. İftarda ve sahurda bu azami sürelere dikkat ederek ramazan ayında düzenli olarak ilaçlarınızı alabilirsiniz. Aynı durumlarda antibiyotik kullanırken de geçerlidir. Bu şekilde sağlıklı bir ilaç kullanımını gerçekleştirebilirsiniz.