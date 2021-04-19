Bir insan Kuran-ı Kerim okumak ile yaratıcısı olan Yüce Allah ile muhatap olma şerefine erişmiş olur. Kuran-ı Kerim’den hangi sure, ne kadar okunursa okunsun bu şerefe nail olmak ile mükâfatlandırılmış olur. Kuran-ı Kerim okuyan bir kişi Rabbi ile konuşmuş olur. Hadisler aracılığı ile bizlere bildirilen faziletlerin yanı sıra bizim bilmediğimiz birçok esrar, birçok fazilet Kuran okuyunca elde edilir. Haşr Suresinin de faziletleri bulunmaktadır.

Haşr Suresi Kuran-ı Kerim’de yer alan elli dokuzuncu olan suredir. Herhangi bir zamanda Haşr Suresinin okunmasıyla alınacak olan sevap, erişilecek olan faziletler Ramazan ayında okunduğu takdirde kat kat artacaktır. Önemli bir sure olan Haşr Suresinin anlamı ve tefsiri bilinerek okunmalıdır. Kişi kendine dersler çıkarmalı ve hayatında aldığı bu dersleri uygulamalıdır. İşte o zaman faziletler daha da fazla olacaktır.

Ramazan Ayında Haşr Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Haşr Suresi yirmi dört adet ayetten oluşur. Medine’de nazil olan Haşr Suresi ile münafıkların oyunları Yahudi lerin ihanetleri, münafıkların sonu, Yüce Allah’ın büyüklüğü ve Allah’ın en güzel isimleri bizlere bildirilmektedir. Önemli dersler içeren Haşr Suresinin faziletleri şunlardır:

Hadisi şerifte rivayet edildiğine göre Resulallah (sav) sabah vaktinde üç kez “E’ûzü billâhissemîil alîmi mineş-şeytânirrâcîm” denilmesinin ardından Haşr Suresinin en sonundaki üç ayeti okuyan kişi için Allah’ın yetmiş bin adet melek görevlendirir demiştir. Bu melekler akşam vaktine kadar bu kişiye istiğfar eder ve dua ederler. Şayet kişi o gün içinde vefat ederse, şehit olarak ölmüş olur. Aynı şekilde akşam vakti okuyan kimselerde aynı şeylere kavuşur demiştir.

Haşr Suresinin en sonunda yer alan üç ayeti okuyan kişinin gelecek ve geçmiş günahları affolunur.

Resulallah (sav)’in Enes bin Malik (ra) tarafından rivayet edildiğine göre; bir kimseye yatağına yatacağın zaman Haşr Suresini okumayı vasiyet ederek; bu hal üzerine kişinin ölmesi halinde ya cennet ehlinden olacağını ya da şehid olarak öleceğini bildirmiştir.

Rivayet edilene göre Resulallah (sav) her gün uyumadan evvel Haşr, Ala, Teğabün, Cuma, Saff, Hadid ve İsra surelerini okurdu.

Haşr Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri

Haşr Suresinin ismi ikinci ayette geçmekte olan Haşr kelimesinden almaktadır. Haşr kelimesinin sözcük anlamı toplamak demektir. Sure temel olarak Medine’de yaşayan ve Muhammed (sav) ile yapmış oldukları anlaşmayı bozarak İslam topluluğunun ortadan kalkması gayesi ile Mekkeli müşrikler ile anlaşan Nadiroğulları’nın Medine’den toplu halde sürülme olayını ve Yahudiler ile anlaşan münafık kimseleri konu edinir.

Haşr Suresinin baştaki ve sondaki üçer ayetleri; Allahı2 bütün varlıkların tüm eksikliklerden tenzih etiği, rahmetinin genişliği, gücünün ve iradesinin mutlaklığı, ilminin sınırsızlığı ve eşsiz yaratıcı olmasından bahsederek tevhid inancının kalplere yerleştirilmesini amaçlar. İkinci ayet ile onuncu ayetler arasında ise yapılan anlaşmayı bozan Yahudi kabilesinin ibret alınması gereken felaketler örnek gösterilmiştir. Müslümanlara elde edilen tüm imkanların toplum olarak paylaşılması için yol gösteren ideal mümin kimsenin tasviri yapılır. On birinci ve on yedinci ayetler arasında ise Müslüman olarak görünen fakat sözlerini bozarak Kitap Ehli ile gizli şekilde iş birliği yapan münafık kişilerin zaaflarına değinilmiştir.

Müslümanların bu zafiyetlerden kaçınmaları gerektiği belirtilmekte ve Müslüman olan kişilere moral verilmektedir. Müteakip olan ayetlerde bütün insanların yapmaları gereken nefis muhasebesi, ebedi hayata hazırlık gibi durumların öneminden ve sonuçlarından bahsedilerek tüm bunlara dikkat çekilmiştir. Kuran ile muhatap olmanın ne kadar büyük bir şeref olduğu ve bununla beraber kişilere sorumluluk geldiği hatırlatılmaktadır. Konuyla ilgili örnekler verilmektedir.