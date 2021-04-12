Ramazan Ayında Hacet Duası yararları ve faziletleri...

Dua, Allah ile kulunun iletişimi için bir yoldur. Dua ile birlikte Allah’tan kişi ihtiyacı olan her türlü şeyi isteyebilir. Hacet duası isminde bazı dualar bulunur. Hacet kelimesi ise “ Allah’tan beklenen istek” anlamına gelir. Bir istek için ya da bir dilek için Yüce Allah’a edilen dualar hacet duasıdır. Kişinin gerçekleşmesini çok istediği bir dileğinin gerçekleşebilmesi için Allah’a ettiği dualardır.

Dua edilmesinin ardından Müslüman olan bir kişi duasının gerçekleşmesini hemen beklememelidir. Allah’tan duanın kabul edilmesi konusunda çok ısrarcı olmamalı ve hayırlı olanın her zaman istenmesi gerekir. Her şeyin bir vakti vardır ve Allah bu vakitleri de sonuçları da en iyi bilendir.

Hacet Duası nasıl okunur?

Hacet duasını etmenin uygun bir koşulu bulunmaktadır. Resulallah (sav); “Kimin Allah’a, herhangi bir insana ihtiyacı olursa, öncelikle abdest alsın. Abdest almayı da güzel şekilde yapsın, iki rekat olan bir namaz kılsın, ardından Yüce Allah’a senada bulunsun. Allah Resulüne salat okusun ve sonra şu şekilde dua etsin” diyerek hacet duası söylemiştir. Hadiste Resulullah'ın belirttiğine göre mutlaka abdest alınmalıdır. Abdestin ise doğru şekilde alınması önemlidir. Ardından kişi iki rekat namaz kılmalı ve namazın ardından Allah’a şükretmelidir. Şükür edilmesinin ardından da Resulullah'a salatta bulunduktan sonra hacet duası okunur.

Hacet Duasının Türkçe Arapça okunuşu

Resulallah (sav) hadiste belirtildiği gibi iki rekat namazın ve yapılacakların yapılmasının ardından edilecek olan hacet duası şu şekildedir.

Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü

Sübhânellahi Rabbil-‘arşil-‘azîm

El-Hamdü lillahi Rabbil-‘âlemîn

Allahümme innî es’elüke mûcibâti rahmetike.

Ve’azâime mağfiretike.

Vel-ganîmete min külli birrin.

Ves-selâmete min külli ismin.

Eselüke illâ tede'â lî zenben illâ gafertehü.

Ve lâ hemmen illâ ferrectehü.

Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ lî”

Hacet Duası tefsiri

Hadis yolu ile rivayet edilmiş olan duada öncelikle Kerim ve Halim olan Allah’ın dışında başka hiç ilah yoktur denilir. Allah’ın arşın Rabbi olduğu bütün noksan sıfatlardan uzak olduğu bildirilir. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd edilir. Allah’tan rahmetine vesile olacak olan işlerin yapılabilmesi ve Allah’ın kişinin affetmesine yol açacak olan ameller istenir. Allah’tan her türlü iyilik, zenginlik istenir. Allah’ın günahları affetmesi ve günahtan korunmak istenir. Allah’tan sıkıntıların giderilmesi, hangi işlerden razıysa o işleri kendisine nasip etmesi ve en sonunda Allah’tan kendisine rahmet edilmesi istenir.

Ramazan Ayında Hacet Duası yararları

Bütün aylar içinde en hayırlı ay olan Ramazan ayında edilecek olan dualar daha kabul olmaya yakındır. O nedenle zaten hali hazırda Allah’a edilen duanın kabul olması için kılınan iki rekat namaz ve edilen dua oldukça faziletli ise de Ramazan ayında bu durum daha fazla faziletli olmaktadır. Mutlaka haceti olan bir kimse, günahlarının affedilmesini ve daha birçok maddi manevi istek için en muazzam zaman olan Ramazan ayı değerlendirilmelidir.

Hacet Duası faziletleri

Allah kişinin günahlarını affederek, o kişiyi bağışlar.

Sınavı olan kişi sınavına niyet ederek dua ederse Allah’ın izni ile sınavında başarılı olur.

Hasta olan kişiler hastalığın geçmesi ve rahatlamak için okuyor ise Allah istediği takdirde kişiye şifa verir, kişiyi rahatlatır.

Allah’ın izni ile kişi hangi niyet ile okuduysa o niyeti gerçekleşir.

Rızık için edilen duadan sonra Allah kişinin rızkını açar.

Sağlık için okunduğunda Allah kişinin sağlığını iyileştirir.

Allah kişiye eğer isterse hem ahiret için hem de dünya için huzur, mutluluk ve hayır verir.

Allah istediğinde kişide sıkıntıya neden olacak olan her şeyden emin olur.