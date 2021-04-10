Ramazan ayında flaş yasaklar... Kademeli mesai, seyreltilmiş toplu taşıma, tam kapanma

Ramazan ayında uygulanacak yasaklar için flaş gelişme! Vakaların artmasıyla birlikte Ramazan ayında uygulanabilecek yeni yasaklar bilim kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Masada kademeli mesai, seyreltilmiş toplu taşıma ve tam kapanma seçenekleri bulunuyor. Ayrıca Ramazan ayında uygulanacak olan bazı yasaklar belli olmuştu. İşte Ramazan ayında uygulanacak olan yasaklarla ilgili tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Pazartesi günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda Ramazan ayı için ek tedbirler masaya yatırılacak.

MASADA NELER VAR?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayı için yeni önerilerini sunacak. Toplantıda hızla artan vaka sayılarının nasıl kontrol altına alınacağı değerlendirilecek.

Kademeli Mesai: Masada konuşulacak önemli maddelerden biri hareketliliği değişik saatlere yayarak azaltmak için kademeli mesai sistemi olacak. Kamu ve özel sektörde kademeli mesai uygulanıp uygulanamayacağı tartışılacak.

Seyreltilmiş Toplu Taşıma: Kademeli mesai gibi bir diğer önemli konu da seyreltilmiş toplu taşıma konusu olacak. Toplu taşımada bulaşın artması nedeniyle kademeli mesai gibi seyreltilmiş toplu taşıma seyahati önerisi de ele alınacak.

Yüz Yüze Eğitim: Bilim Kurulu'nun gündemindeki konulardan biri de yüz yüze eğitim olacak. Bilim Kurulu okullardaki vaka durumlarını ele alacak. Uzaktan eğitime geçiş ile ilgili bir öneride bulunacak. Eğitim yüz yüze ya da uzaktan olarak devam edecek. Karar Kabine Toplantısı'nda netleşecek ve kamuoyuna duyurulacak. Bilim Kurulu'nun gündemindeki konulardan biri de yüz yüze eğitim olacak. Bilim Kurulu okullardaki vaka durumlarını ele alacak. Uzaktan eğitime geçiş ile ilgili bir öneride bulunacak. Eğitim yüz yüze ya da uzaktan olarak devam edecek. Karar Kabine Toplantısı'nda netleşecek ve kamuoyuna duyurulacak.

Tam Kapanma: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların bu şekilde artmasının önüne geçilememesi durumunda 4 hafta sonra sağlık sisteminin zorlanabileceğini ifade etti. Ramazan ayında hareketliliği minumuma indirmek gibi tam kapanma da değerlendirilecek. Kurulun bu yöndeki düşünceleri ve önerileri Kabine Toplantısı'nda Başkan Recep Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların bu şekilde artmasının önüne geçilememesi durumunda 4 hafta sonra sağlık sisteminin zorlanabileceğini ifade etti. Ramazan ayında hareketliliği minumuma indirmek gibi tam kapanma da değerlendirilecek. Kurulun bu yöndeki düşünceleri ve önerileri Kabine Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu 'na iletilecek. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mevcut önlemlere yenilerinin eklenmesini önereceği de belirtiliyor.

RAMAZAN AYINDA UYGULANACAK KARARLAR

Ramazan ayında uygulanacak ek tedbirleri Başkan Erdoğan bir önceki Kabine Toplantısı'nda duyurmuştu. Erdoğan'ın açıkladığı kararlar şöyle: Ramazan ayında toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Din İşleri Yüksek Kurulu kararı ile Teravih namazları camide cemaatle kılınmayacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağına 81 il dahil edilecek. Cuma akşamları 21.00'de başlayacak kısıtlama 81 ilde pazartesi günü 05.00'te sona erecek.

KABİNE TOPLANTISINDA BİLİM KURULU ÖNERİLERİ ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 2 hafta arayla toplanıyor. Son toplantının üzerinden pazartesi günü 2 hafta geçmiş olacak. Bakanlar Kurulu'nun Başkan Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplanması ve Bilim Kurulu kararlarını değerlendirerek yeni kararları duyurması bekleniyor.

RAMAZAN ÖNCESİ SON KEZ TOPLANACAK

Bilim Kurulu, ramazan ayı öncesinde son kez pazartesi günü toplanacak. Oldukça önemli bir toplantı, geçtiğimiz günlerde yapılması planlanıyordu ancak pazartesi gününe işaret edilmişti. Ana gündem maddesi artan vaka sayı ve aşılama süreci olacak. Ramazan ayında hangi tedbirlerin alınabileceğini konuşulacak.

Bilim Kurulu üyeleri masadaki son verilere bakacak, Türkiye'nin risk haritası çıkarılarak ve tavsiye kararları alınacak. Tavsiye kararları da çok önemli çünkü çıkacak tavsiye kararları ramazan ayında hangi tedbirlerin alınacağını gösterecek.