Ramazan ayında çekilecek tesbihler! Ramazanın ilk on günü hangi tesbihler çekilir?

Ramazan ayında tespih çekerek ibadet yapmak isteyen Müslümanlar, Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir, sorusuna yanıt arıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran Ramazan ayında çekilecek teşbihleri sizler için derledik.

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESPİHLER NELER?

Hz. Aişe tarafından aktarılan Hadis-i Şeriflerden birinde Ramazan ayında tehlil ve tespihle meşgul olanlar müjdelenmiştir. Her kim tespihle meşgul olursa gün gece perdesi örtülünce kadar yetmiş bin melek sevabını yazmak üzere onları karşılar şeklinde müjdeleme mevcuttur.



Ramazan ayında ilk on gün "Ya Erhamarrahimin" tespihi çekilmelidir. Bu tespih "Ey iman edenlerin en hayırlısı" şeklinde meal edilmektedir. İman edenlerin en hayırlısı diyerek Hz Muhammed'e seslenmekte ve onu selamla karşılamaktadır.



Ramazan ayının 11'i ile 20'si arasında "Ya Gaffarez Zünüp" tespihi çekilmektedir. Anlam ve manası " Ey günahları bağışlayan" demektir. Bu tespihle Allah'a yönelmekte, bağışlanma ve af dilenmektedir. Ramazan ayının 20. günü ile 30. günü arası yani son halkasında tespih bırakılmamalıdır. Bu sürede her gün "Ya Attakarikab" tespihi çekilmelidir. Bu tespih "Ey iyileri koruyan" anlamı taşımaktadır. Yine Allah'a yönelme, ondan af dileme ve kendisini korumasını bekleme söz konusudur. Bu tespihler Ramazan'ın her günü sabah ve akşam çekilmelidir. Oruç ibadetini daha verimli ve güzel geçirmek adına Allah'a yaklaşılmalıdır. Bu tespihlerin dışında Mübarek ay boyunca çekilmesi gereken başka tespihler de mevcuttur.

RAMAZAN AYINDA NASIL TESBİH ÇEKİLİR?

Ramazan ayının 1. ile 10. günleri arasında, ‘’Ey iman edenlerin rahmetlisi’’ tesbihi çekilir,

Ramazan ayının 11. ile 20. günleri arasında, ‘’Ey günahları bağışlayan’’ tesbihi çekilir,

Ramazan ayının 21. ile 30. günleri arasında, ‘’Ey iyileri koruyan’’ tesbihi çekilir.

RAMAZAN'DA HANGİ TESPİHLER ÇEKİLİR?



Ramazan ayında her pazartesi günü gün boyunca her ibadetin ardından "La havle vela Kuvvete illa billa hüvel aliyhül azim" ( Bütün güç ve kuvvet yalnızca Allah'ın yardımıyla elde edilir.) tespihi çekilmelidir. Her pazartesi mutlaka bin defa çekilmesi gereken zikir olduğunu söylemek mümkündür.



Her salı günü 100 defa olacak şekilde "Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlül" ( Allah bize Hz. Muhammed'e layık olma mükafatı versin.) salavatı çekilmedir.



Her çarşamba günü "Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh" (Allah'a istiğfar eder, beni affetmesini dilerim.) tövbe istiğfar tespihi çekilmelidir. Bu tespih çarşamba günleri 100 defa çekilir.



Her perşembe günü "Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym" (Allah büyüktür ve onu hamd ile tespih ederim.) tespihi bin defa çekilmelidir.



Her cuma günü bin defa Allah tespihi çekilerek zikredilmelidir.



Her cumartesi günü "La ilahe illallah" tevhidi çekilmelidir. Bu tespih bin defa yapılmalıdır.



Her pazar günü ise "Ya Hayyu Ya Kayyum" tespihi ile Allah'ın isimleri zikredilmelidir.



Bu tespihler günlük olarak belirlenmiş olan tespih listesidir. Ancak bunların dışında ihmal edilmemesi gereken tespihler mevcuttur. Örneğin "la ilahe İllallah" tespihi her gün mutlaka ibadetlerin ardından olmak suretiyle günde yüz defa çekilmelidir.



Ayrıca Allahummerham ummete Muhammed (Allah’ım ümmeti Muhammede merhamet eyle) tespihi çekilerek tüm ümmet için af dilenmelidir.



Günde 33 defa habinallahu venilmel vekil, 33 defa la ilahe illallah ve 33 defa şehadet tespihi çekilmelidir.



Günde 11 kere Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa’ fu anna (Allah’ım affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle) tesbihi çekilir.



Günde 11 kere Rabbigfir verham ve ente hayrur rahimin tespihi çekilmektedir. 11 defa Allahummesrah sudurena ilel imani vel islam, 11 defa da Allahumme einni ala zikrike ve şukrike ve husnu ibadetik çekilerek gece ibadeti tamamlanmalıdır.