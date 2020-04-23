Ramazan ayında bağırsak sorunları ve bağırsak tembelliği neden olur? Bağırsak sorunları ve problemleri için öneriler

Ramazan Ayında Bağırsak Sorunları ve Bağırsak Tembelliği Neden Olur?

Sindirim sistemi; tüketilen besinin tanımlandığı, işlemden geçirildiği ve emiliminin yapıldığı bir döngüyü kapsamaktadır. Bağırsağın da içerisinde bulunduğu bu döngüde en sık karşılaşılan problemler ise; gaz, şişkinlik, kabızlık, ishal ve karın ağrısı olarak sıralanmaktadır. Bu problemlerin oruç tutma dönemlerinde yanlış beslenmeyle tetiklendiği kabul edilmektedir. Yaşanan bağırsak sorunları ve bağırsak tembelliğinin temelinde ise yetersiz yararlı bakteri sayısı ve sindirim enzimi eksikliği yatmaktadır.



Bağırsak florasında bulunan yararlı mikroorganizmalar sindirimin sağlıklı bir biçimde tamamlanması için görev yapmaktadır. Ramazan ayında şiddetli bir şekilde yaşanan bağırsak gazı ve kramplarının sebebi de bu floranın dengesinin bozulmasıdır. Bu dengenin sağlanabilmesi için beslenme listesine mutlaka yoğurt ve kefir eklenmesi gerekmektedir. Bağırsak tembelliği de Ramazan ayında ortaya çıkan yaygın bir problemdir. Bu dönemde yetersiz sıvı alındığı taktirde kabızlık sorunlarıyla da karşı karşıya kalınmaktadır.



Ramazan boyu tercih edilen yiyeceklerin porsiyon miktarı ve hazırlanma tekniği sindirim sistemi üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra yemek yeme hızının da mide ve bağırsak rahatsızlıklarını tetiklediği kabul edilmektedir. Ramazan ayında olabildiğince hafif beslenmek, sahur atlamamak ve yeterli su tüketmek; bu problemlerin üstesinden gelmeye yardımcı olmaktadır.



Bağırsak Sorunları Ve Problemleri İçin Öneriler



Ramazan ayında sık sık yaşanan bağırsak sorunları alınacak birkaç önlemle hafifletilebilmektedir. Oruç tutulan süre boyunca sahur yapmaya azami önem gösterilmesi gerekmektedir. Bunun dışında, beslenme esnasında aşağıdaki önerilere uyulduğu takdirde sindirim sisteminde oluşan rahatsızlıklar giderilebilmektedir.



- Uzun süren açlık sonrasında iftarda büyük porsiyonların hızlı bir şekilde tüketildiği görülmektedir. Bu porsiyonları dinlenerek ve olabildiğince yavaş yemek sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olmaktadır.



- Gün içerisinde ihtiyaç duyulan sıvı miktarının, iftar ve sahur arasında kalan süreçte mutlaka alınması gerekmektedir. Suyun hem sindirim asitlerinin yapımında hem de mide asitlerinin yapımında görev aldığı bilinmektedir.



- Bazı besin gruplarının bağırsak hareketlerini yavaşlattığı ve bu organlarda tembellik oluşturduğu görülmektedir. Bu bağlamda, Ramazan ayı boyunca pirinç ve beyaz ekmek yerine; lif içeriği daha yüksek olan besinlere yönelmek tavsiye edilmektedir.



- Yemek sonrasında tüketilen çay ve kahve miktarı da bölgesel ağrılara sebep olabilmektedir. Bu bağlamda iftardan sonra maden suyu ya da nane çayı içmek sindirim sisteminin daha rahat çalışması için destek olmaktadır.



- Aşırı yağlı, kızartılmış ve baharatlı yemeklerin sindiriminin daha zor olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple de özellikle oruç açılırken yenecek yemeklerin; haşlama, ızgara ya da fırınlanmış olarak tüketilmesi önerilmektedir.



- Oruç boyunca yaşanan açlık hissi sonrasında, iftarda vücuda bir anda besin yüklemesi yapılmaktadır. Bu öğünden sonra doğrudan uyumak, sık karşılaşılan bir durumdur. Bu bağlamda, sindirim sistemini yormamak adına iftardan hemen sonra uyunmaması gerekmektedir. Bunun yerine hafif egzersiz ve yürüyüşlerle hareket edilmesi tavsiye edilmektedir.



- Ramazan boyunca oruç tutan kişinin su tüketimine de oldukça özen göstermesi gerekmektedir. Ancak olası mide şişliğinin önüne geçmek için suyun yemek sırasında değil de iftar ile sahur arasında içilmesi tavsiye edilmektedir.