Salgınla mücadelede kritik hafta... Milyonların gözü kulağı bu toplantıdaydı. Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında vaka artışları, illerin risk durumu ve aşı çalışmaları ile Ramazan önlemleri değerlendirildi. Toplantının ardından Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki, Ramazan ayında alınacak önlemler neler? Ramazan'da yasak var mı? Ramazan ayı için ek tedbirler gelecek mi? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
Kritik kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef 58 şehre ulaşmıştır. Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.
Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 sabah 5 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorilerdeki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi ve pazar sürecektir.
Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.
Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir.
Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlamsı günlerindeki paket servisi devam edecektir."