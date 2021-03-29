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Ramazan ayında alınacak önlemler neler? Ramazan'da yasak var mı? Ramazan ayı için ek tedbirler gelecek mi?

Ramazan ayında alınacak önlemler neler? Ramazan'da yasak var mı? Ramazan ayı için ek tedbirler gelecek mi?