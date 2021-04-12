Ramazan ayı mesajları | 2021 en yeni, güzel, resimli, anlamlı, kısa, uzun ramazan mesajları ve Ramazan ile ilgili güzel sözler

Ramazan ayı mesajları, 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlangıcına saatler kala en yoğun araştırılan konulardan biri oldu. Paylaşmanın, dayanışmanın ve sabrın ayı Ramazan ayı geldi. Kur'an-ı Kerim'in indiği bu mübarek ayda vatandaşlar en güzel, anlamlı Ramazan mesajı göndermek için arama motorlarına yöneldi. Biz de resimli, kısa, uzun, seçenekli yeni Ramazan ayı mesajları ve sözlerini derledik…

Ramazan ayı başlıyor, bu gece ilk sahur yapılacak ve oruçlar tutulmaya başlanacak. Vatandaşlar ise birbirlerinin mübarek aynı tebrik etmek için Ramazan ayı ile ilgili mesajları sorguluyor. Nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek ramazan ayı için saatler kaldı. Biz de uzun, kısa seçenekli anlamlı, en güzel ve resimli Ramazan mesajları ve sözlerini derledik. İşte 2021 ramazan ayı mesajları…

2021 RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.

Gün batar usul usul... Kararır gece... Yeniden doğar her şey...."Her şey bitti" dediğin bir anda mübarek Ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması dileğiyle hayırlı Ramazanlar.

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgiyle dolup taşmasını dilerim. Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymayı ellerini daim O'nun dergahına açmaya vesile olsun.. Hayırlı Ramazanlar.

Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için... Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için. Selam ve dua ile hayırlı ramazanlar.

Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, soframıza bereket, kabrimize merhamet dileyelim. Hayırlı Ramazanlar. Allah'u Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…

Yağmur gibi bereketli ve yağmur taneleri kadar tatlı bereketli ramazanlar dilerim.

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı ramazan ayı geçirmenizi dilerim.

Ruhlarımız huzur bulsun, sofralarımız anlam dolsun, Ramazan ayımız mübarek olsun. Hayırlı ramazanlar.

Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar.

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

11 Ayın Sulatını Ramazan'da gönülleriniz huzur sofranız bereketli olsun, Ramazan ayımız mübarek olsun.

Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaştık. Rabbim nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruçlar tutmayı nasib etsin. Hayırlı Ramazanlar.

Güneşi yüreğinde, gözleri ufuklarda, muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla; hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. Hayırlı ramazanlar.

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp rabbimize ulaşması dileği ile ramazanın mübarek olsun.

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı hayırlı olsun. Allah nefsimizi terbiye ettiğimiz feyz dolu oruçlar tutmayı nasip etsin. Hayırlı ramazanlar.

Mübarek ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan az yemeğe. Ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olmaya. Dininin sıhhat ve selameti olan peygamber efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya vesile olsun. Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan ramazan ayınız mübarek olsun...

Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık, sofralarınızda iftar bereketi, evinizde mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar.

Bu mübarek ramazan ayı hepimizin üzerinde bulut olsun, bereketi üzerimizde dursun, ramazan ayınız hayırlı olsun.

Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle yarabbi cümlemizi…Ramazan ayınız mübarek olsun…

Allah bütün müminlerin dostça kardeşçe, bereketi hem sofralarında hemde kalplerinde hissedecekleri hayırlı ve mutlu bir ramazan ayı geçirmeyi nasip etsin, hayırlı ramazanlar.

Başı rahmet, ortası merhamet, sonu ise cehennemden azad olan mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin...Hayırlı Ramazanlar.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…

Ufak sofralarınızda bol ve bereketli iftarlar dilerim, ramazan ayınız mübarek olsun.

Bir kapıya bir kere gidersin, ikincisinde utanırsın ama bir kapı var ki her gün gidersin, gitmelere doyamazsın. Çünkü bilirsin seni kapısından kovmayacak bir tek "O" vardır. Her gün içini dökersin bir "O" sıkılmaz senden, bir "O" affeder seni, bir "O" yüzüne vurmaz ayıplarını. Seni senden daha iyi bilendir. Rabbim bu mübarek ramazan ayı hatırına ayıplarımızı örtsün, günahlarımızı affetsin. Amin. Hayırlı ramazanlar.

Ramazan ayı kalbine teselli, ruhuna ilaç olsun. Duaların kabul, ramazan ayın mübarek olsun

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen mübarek Ramazan ayınız hayırlı olsun.

Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

Kim Allahu Teâlâ yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Hayırlı Ramazanlar...

"Başlangıçlar sonucların tecelli yeridir"... Rahmet ile başlayan Ramazan ayının kurtuluş ile tecelli bulmasını temenni eder, selam ve dua ile hayırlı ramazanlar dilerim.

Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, bu ay edeceğiniz tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar…

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en hayırlısı Ey Şehr-i Ramazan…

Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın! Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun.

Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun. Gözlerinizde iki damla yaş olsun. Sağanak sağanak yağan rahmet dergâhından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır. Kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun. Mübarek ramazan ayınız hayırlı olsun.

Bu mübarek ayda huzur dolu, mutlu, sıcak ve sakin bir şekilde geçirmeniz dileğiyle; ramazan ayınız mübarek olsun.

Ey Rabbimiz; bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin… (Bakara, 128) Mübarek ramazan-ı şerifleriniz hayırlı olsun…

Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize merhamet dileyelim, Hayırlı Ramazanlar.

Allah'u Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…

Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı ramazanlar.

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.

Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan. 11 ayın sultanı Ramazan'da gönülleriniz huzur sofranız bereketli olsun, ramazan ayımız mübarek olsun.

Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaştık. Rabbim nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruçlar tutmayı nasib etsin. Hayırlı ramazanlar.

Ramazan ayı; kalbini O'nun yoluna koymaya... Ellerini O'nun dergahına açmaya... Ruhunu doyurmaya... Kalbinin gerçek vuslatı bulmasına vesile olsun... Hayırlı Ramazanlar.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler, mübarek aydır gelen, gelin ey Fatihalar, Yasinler… Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile osun…

"Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun...

Tövbe güvercini kalbe konsun, af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün melekler sizinle, dualarınız kabul, Ramazan ayınız mübarek olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

"Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." (Tahrim/8) Tevbelerin geri çevrilmediği rahmet ve mağfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayının da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek, umut dolu yeni bir başlangıca vesile olmasını dilerim.