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Ramallah'ta ağır yaralanan Filistinli genç öldü

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 16:31 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 16:31

Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti.


Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail  askerlerinin, Filistinlileri gözaltına almak için Ramallah'ın kuzeybatısındaki  Deyr Nizam köyüne baskın düzenlediği belirtildi.
 
Açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi kullandığı  baskın sırasında başından yaralanan Musab Firas et-Temimi (17) isimli Filistinli  gencin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu kaydedildi.
 
İsrail askerlerinin, daha önce köy sakinlerini, askeri araçlar ve  Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş atarak zarar verdikleri iddiasıyla, köyün  girişini kapatmak ve sakinlerini de gözaltına almakla tehdit ettiği belirtiliyor.
 
 

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